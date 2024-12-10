  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

「凍資王」毛戈平：香港為其國際化窗口，海外擬設研發中心

10/12/2024

　　今年「凍資王」內地美妝集團毛戈平(01318)今日首掛，集團創始人、董事長兼執行董事毛戈平在記者會上指出，對於首日上市曾高見57.2元，較上市價29.8元高出92%，表示開心，認為香港理解其品牌及品質。他亦形容，進入香港以後，為公司未來國際化窗口，而對於未來品牌國際化，要照顧不同消費者需要，因此有計劃在海外設立研發中心，照顧不同人種需求。公司稱，於今年7月嘗試進入香港市場，其中在LVMH集團旗下美妝品牌Sephora達成合作，稱其受到好評。

 

「凍資王」毛戈平：香港為其國際化窗口，海外擬設研發中心

左起：執行董事兼副董事長汪立群；創始人、董事長兼執行董事毛戈平；執行董事兼副董事長毛霓萍；執行董事、公司總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理宋虹佺

 

收緊目標處於保密階段

 

　　據招股書指出，公司計劃將15%募集資金在海外擴張及收購。毛戈平執行董事、公司總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理宋虹佺指出，目前在了解東南亞，如新加坡、越南，以及美國、法國市場。不過，對於收購目標，她稱目前仍處於保密階段。

 

　　資料顯示，公司於今年上半年線上、下收入佔比分別介乎49%、51%。宋虹佺指出，線上銷售會較高效，未來佔比將略為超越線下銷售。被問及線下經營百貨專櫃以外而開設獨立門店想法，毛戈平表示，冀店舖將展現更多個人想法。另他稱於上市後角色仍會重點投入產品研發。

 

「凍資王」毛戈平：香港為其國際化窗口，海外擬設研發中心

左起：董事會秘書、董樂勤；執行董事兼副總裁汪立華；執行董事兼副董事長汪立群；
創始人、董事長兼執行董事毛戈平（中）；執行董事兼副董事長毛霓萍；執行董事、公司總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理宋虹佺；執行董事兼資深副總裁毛慧萍

 

毛戈平首掛收高77%，每手賺2280元

 

　　毛戈平今日首掛，收報52.6元，較招股價29.8元高出76.5%；成交8365萬股，涉資41.11億元。該股一手100股，不考慮交易費用，每手帳面賺2280元。

 

超購918倍，一手百分百中籤

 

「凍資王」毛戈平：香港為其國際化窗口，海外擬設研發中心

 

　　毛戈平此前公布招股結果，最終發售價29.8元，為上限定價，香港公開發售部分超額認購約918.18倍。該集團指，香港公開發售部分觸發回補機制，發售股份升至3921.17萬股，佔發售總數50%，而共6.96萬人申請認購，認購一手100股H股的1.2萬份悉數獲配股份，分配比率100%，需認購1500股H股即15手方穩獲兩手共200股H股，分配比率13.33%，而「頂頭槌飛」涉352.94萬股，共有539份申請，各獲分配7500股H股，分配比率0.21%，而國際配售部分超額認購約29.34倍。該集團招股集資約23.37億元。

 

經濟通：經濟通採訪組　攝影：許英略攝

【你點睇？】敘利亞反對派攻入首都，阿薩德政府倒台，你認為事件對對盟友伊俄構成何種影響？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01064

中華國際

0.049

異動股

06618

京東健康

30.550

異動股

03692

翰森製藥

18.480

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,249.39
    -152.54 (-0.344%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,051.97
    -0.88 (-0.015%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,813.32
    +76.63 (+0.388%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌42.142
變動率︰-2.867%
較港股︰-1.42%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌308.364
變動率︰-3.691%
較港股︰-0.01%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌412.474
變動率︰-4.069%
較港股︰+0.31%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌47.915
變動率︰-4.973%
較港股︰-0.28%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌20.630
變動率︰-3.957%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.305
變動率︰-4.050%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌195.547
變動率︰-5.815%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌21.395
變動率︰-7.820%
精選美股 More
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰升186.110
變動率︰+5.088%
BA
波音
按盤價(USD)︰升160.430
變動率︰+2.159%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌43.985
變動率︰-3.647%
EBAY
eBay
按盤價(USD)︰跌62.380
變動率︰-4.237%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2024 09:54 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/12/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2024 09:54 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01064 中華國際
  • 0.049
  • 06618 京東健康
  • 30.550
  • 03692 翰森製藥
  • 18.480
  • 06099 招商證券
  • 16.160
  • 02318 中國平安
  • 48.050
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 15.680
  • 目標︰$17.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 41.350
  • 目標︰$45.00
  • 02778 冠君產業信託
  • 1.770
  • 目標︰$1.95
  • 02378 保誠
  • 65.800
  • 目標︰$69.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.520
  • 目標︰$10.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 86.600
  • 00388 香港交易所
  • 308.400
  • 00700 騰訊控股
  • 411.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.800
  • 00941 中國移動
  • 73.800
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.950
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 6.700
  • 目標︰--
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.190
  • 目標︰$2.60
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01908 建發國際集團
  • 13.180
即時重點新聞

10/12/2024 16:45  《盤後部署》政策炒過龍恒指急升轉跌，內房大上大落越地穩健可吼

10/12/2024 17:17  「凍資王」毛戈平：香港為其國際化窗口，海外擬設研發中心

10/12/2024 16:08  《新股掛牌》毛戈平收高77%，每手賺2280，成交逾41億元

10/12/2024 15:44  傳保誠或出售資產管理公司瀚亞投資部分股權

10/12/2024 17:34  傳復星旅遊文化(01992)擬以每股7.8元提私有化建議

10/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過１０３億元，買阿里沽盈富基金

10/12/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】粵海投資剝離地產獲花旗唱好，大摩升藥明合聯目標

10/12/2024 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒７７５５，一周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 11月進出口數據降溫，貨幣政策轉向股匯齊漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

「凍資王」毛戈平：香港為其國際化窗口，海外擬設研發中心新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

Google香港2024年度搜尋榜出爐！美國大選成關鍵字第一位、美斯失場登最關注本地頭條 Gen Z潮語你識幾多個？ AI工具成科技熱話！
人氣文章

Member Zone

【得獎名單】【etnet30周年連環賞】送威士忌盛會入場券 (價值HK$250)
人氣文章

玩樂 What’s On

金球獎公布提名名單！ 《魷魚遊戲2》未播映已入圍角逐最佳劇集獎 Ariana Grande以《魔法壞女巫》首度入圍
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

細胞廢棄物的美容成分，可減少炎症+促進細胞更新？幹細胞外泌體護膚品有用嗎？
人氣文章

Art & Living

Ariana Grande 參演的《魔法壞女巫》有多搶手？原來 Lady Gaga 和 Jesssie J 也曾去試鏡！
人氣文章

Fashion

Black Friday來了！名牌手袋優惠一覽：FARFETCH萬元以下入手Balenciaga、SSENSE大熱A.P.C. Tote Bag千元有找
健康好人生 Health Channel
人氣文章
營養師揭6大早餐地雷：看似健康卻含高糖，健康早餐4大原則必知新文章
人氣文章
田蕊妮肺腺癌手術成功背留疤痕！杜汶澤：100%無癌細胞，只要僥倖能存活每天都是賺回來的新文章
人氣文章
經常焦慮擔心恐懼？情緒與心肝腎有關！冬日推介：解鬱百合蓮子紅棗腰果素湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2024 22:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事10/12/2024
神州經脈 | 11月進出口數據降溫，貨幣政策轉向股匯齊漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 華僑銀行208日定存年息高達3.8厘

09/12/2024 15:59

貨幣攻略

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

04/12/2024 13:32

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處