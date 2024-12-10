「凍資王」毛戈平：香港為其國際化窗口，海外擬設研發中心

今年「凍資王」內地美妝集團毛戈平(01318)今日首掛，集團創始人、董事長兼執行董事毛戈平在記者會上指出，對於首日上市曾高見57.2元，較上市價29.8元高出92%，表示開心，認為香港理解其品牌及品質。他亦形容，進入香港以後，為公司未來國際化窗口，而對於未來品牌國際化，要照顧不同消費者需要，因此有計劃在海外設立研發中心，照顧不同人種需求。公司稱，於今年7月嘗試進入香港市場，其中在LVMH集團旗下美妝品牌Sephora達成合作，稱其受到好評。

左起：執行董事兼副董事長汪立群；創始人、董事長兼執行董事毛戈平；執行董事兼副董事長毛霓萍；執行董事、公司總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理宋虹佺

收緊目標處於保密階段

據招股書指出，公司計劃將15%募集資金在海外擴張及收購。毛戈平執行董事、公司總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理宋虹佺指出，目前在了解東南亞，如新加坡、越南，以及美國、法國市場。不過，對於收購目標，她稱目前仍處於保密階段。

資料顯示，公司於今年上半年線上、下收入佔比分別介乎49%、51%。宋虹佺指出，線上銷售會較高效，未來佔比將略為超越線下銷售。被問及線下經營百貨專櫃以外而開設獨立門店想法，毛戈平表示，冀店舖將展現更多個人想法。另他稱於上市後角色仍會重點投入產品研發。

左起：董事會秘書、董樂勤；執行董事兼副總裁汪立華；執行董事兼副董事長汪立群；

創始人、董事長兼執行董事毛戈平（中）；執行董事兼副董事長毛霓萍；執行董事、公司總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理宋虹佺；執行董事兼資深副總裁毛慧萍

毛戈平首掛收高77%，每手賺2280元

毛戈平今日首掛，收報52.6元，較招股價29.8元高出76.5%；成交8365萬股，涉資41.11億元。該股一手100股，不考慮交易費用，每手帳面賺2280元。

超購918倍，一手百分百中籤

毛戈平此前公布招股結果，最終發售價29.8元，為上限定價，香港公開發售部分超額認購約918.18倍。該集團指，香港公開發售部分觸發回補機制，發售股份升至3921.17萬股，佔發售總數50%，而共6.96萬人申請認購，認購一手100股H股的1.2萬份悉數獲配股份，分配比率100%，需認購1500股H股即15手方穩獲兩手共200股H股，分配比率13.33%，而「頂頭槌飛」涉352.94萬股，共有539份申請，各獲分配7500股H股，分配比率0.21%，而國際配售部分超額認購約29.34倍。該集團招股集資約23.37億元。

經濟通：經濟通採訪組 攝影：許英略攝



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