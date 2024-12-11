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美股 | 市場等待CPI數據，美股主指下跌，道指挫154點

11/12/2024

美股 | 市場等待CPI數據，美股主指下跌，道指挫154點

 

　　投資者關注周三（11日）公布的重磅CPI通脹數據，以評估聯儲局年內最後一次議息會議的利率走向。美股三大指數周二（10日）收市均報跌，道指連續第四個交易日下跌。

 

　　道指挫154.1點，或0.35%，報44247.83點；標普500指數跌17.94點，或0.30%，報6034.91點；納指跌49.45點，或0.25%，報19687.24點。

 

　　軟件製造商甲骨文股價大跌6.74%，此前公布的季度業績表現不佳。Alphabet大漲5.6%，對該公司在量子計算方面取得進展。

 

歐元兌英鎊跌至兩年來最低

 

　　目前市場預計聯儲局在12月降息25個基點的可能性為80%。美匯指數漲0.23%，至106.4。日圓回落，歐元兌英鎊跌至2022年以來最低水平。美元兌日圓扭轉稍早跌勢，一度上漲0.6%至152.18。歐元兌英鎊一度下跌0.4%，至盤中低點0.82392。

 

　　澳元兌美元在澳洲央行會議後一度下跌1.1%，至0.6365的盤中低點。加拿大央行會議召開前，加元在漲跌之間搖擺。美元兌加元基本持平，報1.4167。

 

　　市場普遍預期聯儲局續減息，為黃金提供上行動力，紐約期金升1.24%，報每盎司2719.3美元。紐約期油升0.32%，報每桶68.59美元；布蘭特期油升0.30%，報每桶71.92美元。

撰文：經濟通市場國金組

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