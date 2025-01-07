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開市Go | 內地再下達限沽令，特朗普否認關稅減辣，騰訊料震盪

07/01/2025

要聞盤點


1、美股三大指數收市各有升跌，道指跌25.57點，或0.06%，報42706.56點；標普500指數升32.91點，或0.55%，報5975.38點；納指升243.30點，或1.24%，報19864.98點。金龍中國指數下跌1.2%，報6645.14點。金龍中國指數收於逾一個月低點，攜程(09961)和奇富科技對指數拖累最大。日期跌12.5點，或0.03%，報39720.0點。

 

2、內媒報道，人民銀行擬1月在香港新增發行離岸人民幣央票，發行規模超歷史最大值，釋放穩匯率、不會主動貶值的政策信號。

 

3、《路透》消息稱，今年年初至少四家大型公募基金接到上海和深圳交易所電話，要求買入股票數量超過賣出，且此類指導或成為常態。

 

4、據報美國候任總統特朗普助手考慮僅針對關鍵進口商品的關稅計劃，特朗普否認此消息，稱其關稅政策不會削減。

 

5、特朗普表示，他和中國國家主席習近平已經通過代表進行交談，相信他上任後和對方會相處融洽。

 

6、美國11月耐用品訂單終值按月降1.2%，差於預期；12月服務業PMI終值56.8，綜合PMI終值55.4，均低於初值。

 

7、新世界(00017)旗下皇都最快本周內公布首張銷售安排。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2025 11:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2025 11:55
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2025 11:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/01/2025 11:35
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