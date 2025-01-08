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家電股 | 內地擴大以舊換新補貼範圍，家電股獲券商唱好逆市造好可以點部署？

08/01/2025

　　國家發改委和財政部今早(8日)發布通知，將享受以舊換新補貼的家電產品由去年的8類增加到12類，納入微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等4類家電，單件最高可享銷售價格20%的補貼，每件最多補貼2000元人民幣。今次以舊換新加碼獲多家券商唱好，家電股普遍逆市造好，其中美的集團(00300)升逾3%，海信家電(00921)飆近8%，應如何部署？可揀買哪一隻？

 

內地擴大以舊換新補貼範圍，家電股獲券商唱好逆市造好可以點部署？

（Shutterstock）

 

微波爐電飯煲等4類家電納補貼　每件最多補貼2千人幣

 

　　國家發改委、財政部發布關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知，其中明確今年繼續支持冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品以舊換新，並且將微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產品納入補貼範圍。


　　個人消費者購買上述12類家電中2級能效或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的15%；1級能效或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的20%。每位消費者每類產品可補貼1件(空調產品最多可補貼3件)，每件補貼不超過2000元人民幣。2024年已享受某類家電產品以舊換新補貼的個人消費者，2025年購買同類家電產品可繼續享受補貼。

 

國信證券：今年以舊換新政策延續　有望持續拉動換新需求釋放

 

　　國信證券發表研報指，2024年以舊換新政策對家電銷售帶動效果明顯，已帶動家電銷售超2000億，11月大家電外銷依然維持高景氣，家空及央空增長亮麗。12月底以來，已有約20個省市宣布2025年家電以舊換新跨年度銜接政策，2025年以舊換新政策延續，有望持續拉動家電換新需求的釋放，帶動家電業績增長。

 

　　中信建投表示，國補帶動下，2024年12月至今大電表現穩健，線下市場高速增長。冰箱、洗衣機、電視銷售量及銷售額均實現雙位數增長，推薦業績穩健，受益以舊換新增長的白電龍頭。華西證券稱，考慮到國內白電行業發展進入相對成熟階段，以舊換新政策落地效果逐漸顯現，格局相對穩定，相關龍頭公司增長穩健、現金流穩定，具有長期穩定的分紅策略，同時部分標的估值具有一定性價比。

 

招商證券：政策力度和誠意均超預期　宜把握本輪消費刺激投資機會

 

　　招商證券稱，市場此前擔憂消費品以舊換新2024年底結束後到2025年3月份兩會召開前，政策刺激或存在空窗期，憂慮消費信心不足。截至目前全國10多個省份公布刺激政策從2025年1月1日起無縫銜接，執行到2025年底，政策力度和誠意均超預期，提示投資者把握本輪消費刺激超預期的投資機會。


　　中金指，通過梳理歷史上中國內地四輪消費品補貼政策，估算每一輪政策的財政規模，並設計了財政乘數的計算框架，估算每一輪補貼政策的當期乘數以及政策推出後2年內的累積乘數。計算顯示，財政補貼當期乘數較高，對相關消費拉動力強。該行估算顯示，去年四季度以舊換新補貼可能超過1100億元人民幣，財政乘數2.8左右。今年以舊換新「加力擴圍」，有可能超過2010年成為消費品補貼強度最大的一年，或對社零總額形成較為明顯的提振。

 

內地家電三巨頭去年前三季盈利按年增13%　大摩偏好美的格力


　　值得一提，去年前三季，家電「三巨頭」美的集團、海爾智家(06690)、格力電器(深:000651)合計實現營收超6700億元人民幣，按年增長4%；合計實現歸母凈利潤688億元人民幣，按年增長13%，日均凈賺1.88億元人民幣。具體來看，格力電器前三季營收按年下降5.39%，歸母凈利潤按年增長9.3%。美的集團與海爾智家的歸母凈利潤分別按年增長14.86%和13.2%，遠高於營收增長幅度。其中美的前三季營收及歸母凈利潤再創歷史新高，在毛利率和費用率改善的共同推動下，公司營業利潤率提升了0.4個百分點至12%。海爾智家的利潤率也創下公司近3年最高紀錄。


　　大摩早前發表研報指，內地第四季至今家電以舊換新補貼獲強勁利用，低滲透率產品類別表現較有優勢。現時市場焦點都集中在潛在的補貼延長至2025年，為國內需求的主要動力。該行維持美的H股、格力電器及石頭科技(滬:688169)「增持」評級，目標價分別為92港元、53元人民幣及281元人民幣。大型家電方面，該行偏好依次為美的、格力，最後為海爾智家。偏好美的因其採用雙引擎成長策略，並與格力一樣，偏好其在中國業務的高敞口和吸引的估值。由於海爾智家估值合理，維持H股「與大市同步」評級，目標價29.7元。

 

何啟俊：擴大補貼範圍有助銷售　美的憧憬染藍75元值博

  

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，去年家電以舊換新補貼主要針對大型家電產品，但已見對銷售有正面作用，現在當局再將補貼擴至微波爐等小型家電產品，儘管其單價不及大型家電那麼高，但相信同樣會令更多人更換相關家電，對銷售也有幫助。家電股受惠相關政策，今年可繼續看好，而兩大龍頭美的及海爾智家當中，以美的更值博，因它仍未被納入藍籌，令人有較大憧憬，其股價看來也不太受近日大市調整影響，表現硬淨，相信回落空間有限，74至75元已可吸納。

 

熊麗萍：美的產品範圍闊股數少更受青睞　值得繼續持有

 

家電股 | 內地擴大以舊換新補貼範圍，家電股獲券商唱好逆市造好可以點部署？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目則指，美的股價近期主要徘徊73、74元，未能升穿80元，若於75元附近買入，暫未有太多水位，但可予多些耐性持有。事實上，美的今年仍可看好，除了明顯受惠政策，相比海爾智家及其他於內地上市的家電股，其產品範圍闊得多，規模也大得多。而基金或機構投資者若要揀家電股一定揀龍頭，美的於香港上市後多了一個選擇，他們買美的多過買海爾，且美的股數少，其H股只佔整體發行股數10%，若要於港股揀買龍頭家電股，它可說是唯一選擇，而其目前估值合理，不算特別便宜，但值得繼續持有。

 

　　家電股今日普遍上升，美的升3.46%收報79.3元，海爾智家升2.85%報27.05元，海信家電升7.9%報28元，TCL電子(01070)升1.61%報6.31元，VESYNC(02148)升0.19%報5.27元，惟創維集團(00751)跌1.7%報2.89元，JS環球生活(01691)跌11.63%報1.52元。

 

內地擴大以舊換新補貼範圍，家電股獲券商唱好逆市造好可以點部署？

 

內地擴大以舊換新補貼範圍，家電股獲券商唱好逆市造好可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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