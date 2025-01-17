港股 | 內房困局 | 萬科高管傳被帶走引恐慌 專家分析流動性破局選項

內地今早10時公布去年經濟增長「保5」成功，全年GDP按年增5%，單計第四季按年增長5.4%。但市場似乎已早有預期，中港股市反應不大但傾向靠穩，港股半日先跌後升報19556，升34點或0.2%，主板成交近675億元。恒生中國企業指數報7091，跌7點或0.1%。恒生科技指數報4473，升55點或1.3%。

（Shuttlestock圖片）

曾永堅:僅全年社會消費品零售數據對恒指有正面作用

內地盤中公布多項重磅數據，包括去年第四季及全年GDP增長，以及上月工業生產、固定資產投資、零售消費數據等，數據普遍優於預期，惟大市反應平淡。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，市場對內地全年GDP增長「保5」達標早有預期。另外，在美國或提高關稅前，市場「搶出口」的背景下，工業增加值大勝預期亦在市場意料之中。唯一對大市有正面作用的就是全年零售總額增幅優於預期。他相信，在內地谷內需的環境下，此數據對恒指具有短期的穩定作用。內地全年社會消費品零售總額48.79萬億元人民幣，比上年增長3.5%。

但他進一步指出，目前10天線（約19313）支持力度不大，美股亦出現反覆走勢，預期恒指在特朗普上台後，兩會前，或有機會再次反覆回落至萬九點以下，直至250天線（約18160），才會獲得較大的支持位。目前特朗普即將就任美國總統，加之中港市場即將迎來農歷新年假期，資金及投資者普遍會採取觀望策略，短期內50天線（約19800）有明顯阻力。

萬科債務沉重影響買樓信心，國資身份難啟重組

昨日(16日)有內地媒體報道，萬科(02202)企業執行董事、總裁、CEO祝九勝被公安機關帶走，但其被帶走的原因不詳。內媒報道說，深圳相關機構已經全面介入萬科，萬科公司或將面臨接管改組。不過，祝九勝今日凌晨更新朋友圈，又與媒體電話簡短交流闢謠。萬科半日股價跌6.2%，報4.56元。

曾永堅表示，在內地的營商環境中，若中央決定出手接管，原有高層配合調查屬於慣常做法，但消息有待官方證實。就萬科目前的財務狀況、面臨的還款壓力以及售樓套現進度而言，中央介入接管或許勢在必行。據萬科數據顯示，2024年全年銷售額同比大幅下滑34.59%。曾永堅強調，萬科能否償還債務，主要取決於其售樓套現的進度。以萬科目前的財務及債市表現，除非中央大量注入資金到萬科，否則很難令消費者有信心購買萬科的房產。

據Wind資料顯示，截至2025年1月16日，萬科一年內到期的境內債務326.45億元人民幣，佔比總境內債務的67.05%。此外，公司還有1.27億美元境外債務將於一年內到期。公司持有的貨幣資金為797.5億元人民幣，存貨為579億人民幣，其他應收款為2573億人民幣。另外近日境內債價格顯著波動，昨日（16日）總共有5筆境內債因跌幅超過20%而臨時停牌。

曾永堅續指，以萬科目前的財務及債市表現，已難以再通過發債進行融資，而且因其具有國資背景，一旦進行重組，對市場的影響將廣泛且深遠，所以不太可能像民企融創中國(01918)進行債務重組。因此他認為，官方出手介入的可能性較高，例如中央安排相關機構入股，亦或是買走旗下項目以幫助其套現。

萬科股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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