  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

魚缸博客 | Deepseek改變AI？繼續買芯片股！衝啊！

27/01/2025

Deepseek改變AI？繼續買芯片股！衝啊！

 

　　今日真係重點消息推出，其中就係DeepSeek推出即上蘋果中國區榜首，呢個AI有幾咁強大？博客同你分析下。

 

　　而家幾個主流AI(Open AI、Meta llama)係用緊網絡神經技術，即係佢好似一個大腦咁，有萬億個記憶點，你每問一條問題，佢就用GPU算力去訪問每個記憶點，搵一個最適合答案（同時都會訓練埋），所以主流AI都係「堆算」，算力越高，訪問嘅點越快，誤差值越少，答案越準確。

 

　　Deepseek點玩呢？佢係用一個叫（MoE）模組，佢都係有萬億個記憶點，但通常Activate得幾百億個。佢將唔同嘅萬個記憶點，每三百幾億分割成一個「專家」，然後條問題需要幾多「專家」，就搵出個堆「專家」將其綑綁埋一齊，然後幾個專家「自行對話」，最後生成答案。

 

　　用人話講，例如你問10+21=幾多，Open AI、Meta llama佢地就會行晒成個圖書館，逐本書搵，就算搵到答案都繼續搵，直到成個圖書館行完先俾答案你；而Deepseek玩法就係，去圖書館、數學書個欄，搵「小學加法」＋「小學數學」兩本書俾你，兩本書自己對話，對話完得一個答案。（好似Alpha GO捉棋一問一答模式)

 

　　點解 Deepseek炸爛左個AI市場？因為鬼佬一路當「堆算力」係金科玉律，笑中國AI落後、無芯片做唔到AI；而家 Deepseek換個玩法（模組），只係用你鬼佬1%嘅成本，就做到你用幾百億開發做到嘅事，雖然係可能無OPEN AI咁強大，但已經足夠做到你八九成的東西，甚至可能講係改變AI往後條路點走。

 

　　換個說法，即係中國芯片某程度上可能自給自足，因為 Deepseek個種算法對芯片需求無咁大，亦都唔會俾美國禁令嚇倒。中國芯片股可能因為呢個AI算法推出而看好，未來幾個月有得炒！繼續買芯片股！衝啊！

 

撰文：經濟通市場組

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【立即投票】今個農曆新年你會如何度過？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00780

同程旅行

18.760

異動股

01066

威高股份

4.760

異動股

00707

亞洲電視控股

0.103

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,713.58
    +289.33 (+0.651%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,012.28
    -88.96 (-1.458%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,341.83
    -612.47 (-3.069%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.764
變動率︰+3.700%
較港股︰-4.25%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升25.812
變動率︰+2.974%
較港股︰+1.03%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.244
變動率︰+2.344%
較港股︰-0.13%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.343
變動率︰+1.780%
較港股︰+0.06%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.030
變動率︰+2.908%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升88.510
變動率︰+2.442%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.030
變動率︰+1.874%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌21.240
變動率︰-6.801%
精選美股 More
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌115.010
變動率︰-6.374%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌277.990
變動率︰-6.715%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌192.310
變動率︰-13.327%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌118.420
變動率︰-16.968%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2025 17:55 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/01/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2025 17:55 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00780 同程旅行
  • 18.760
  • 01066 威高股份
  • 4.760
  • 00707 亞洲電視控股
  • 0.103
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.250
  • 02688 新奧能源
  • 52.300
股份推介
  • 02727 上海電氣
  • 2.730
  • 目標︰$4.30
  • 01057 浙江世寶
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
  • 00005 滙豐控股
  • 79.450
  • 目標︰$86.00
  • 02020 安踏體育
  • 82.150
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 274.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.630
  • 00700 騰訊控股
  • 395.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.250
  • 00981 中芯國際
  • 38.150
  • 00941 中國移動
  • 75.900
報章貼士
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 93.400
  • 目標︰--
  • 09992 泡泡瑪特
  • 93.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 34.050
即時重點新聞

27/01/2025 16:45  《盤後部署》內地製造業成隱憂後市料整固，快手推送禮股價未升完

27/01/2025 18:19  《本港樓市》新地(16)逾6億奪大圍美田路住宅地，符預期

27/01/2025 16:23  金管局：外匯基金去年賺2190億元，債券投資收益1356億元

27/01/2025 17:02  【內房困局】萬科主席及CEO請辭，深鐵董事長辛傑接任主席

27/01/2025 17:10  【企業盈警】萬科(02202)料去年盈轉虧蝕450億元人民幣

27/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒７６億元，買盈富基金沽中芯

27/01/2025 09:07  【大行炒Ｄ乜】中金普降內房股目標，伯恩斯坦削天齊目標逾一成

27/01/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８９２，兩周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新地逾6億奪大圍美田路住宅地，符預期新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

金管局：外匯基金去年賺2190億元，債券投資收益1356億元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 龍年股漲匯跌，PMI重回收縮，汽車行業利潤降新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

農曆新年好去處2025｜嘉道理農場賞梅花、鐘花櫻桃，免費蛇年藝術展
人氣文章

玩樂 What’s On

農曆新年好去處2025︱啟德零售館新春食買玩︰UNIQLO × GU首間聯乘店，人氣芋圓甜品及米芝蓮推介拉麵
人氣文章

玩樂 What’s On

「PayMe」推睇電視節目搶優惠券，派群組福利回贈萬用券
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

男人之苦：DIY影響跟太太的性親密？當感觀主導身體反應，也許形成了「路徑依賴」
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《宛如阿修羅》——作為人妻，你快樂嗎？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環最新韓風亞洲料理餐廳：侘寂美學裝潢，必試創意花蟹麻婆豆腐與香脆豬手生菜包
健康好人生 Health Channel
人氣文章
蓮藕蓮藕年年都有：家家戶戶新春菜必備，富貴蓮藕撈食譜分享！
人氣文章
月經周期紊亂與情緒波動？絕經先兆及中醫針灸抗衰老兼順利過渡
人氣文章
腋下損傷生瘡？恐患化膿性汗腺炎 慢性皮膚病影響身心健康，3大治療方案
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/01/2025
新地逾6億奪大圍美田路住宅地，符預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處