魚缸博客 | Deepseek改變AI？繼續買芯片股！衝啊！

今日真係重點消息推出，其中就係DeepSeek推出即上蘋果中國區榜首，呢個AI有幾咁強大？博客同你分析下。

而家幾個主流AI(Open AI、Meta llama)係用緊網絡神經技術，即係佢好似一個大腦咁，有萬億個記憶點，你每問一條問題，佢就用GPU算力去訪問每個記憶點，搵一個最適合答案（同時都會訓練埋），所以主流AI都係「堆算」，算力越高，訪問嘅點越快，誤差值越少，答案越準確。

Deepseek點玩呢？佢係用一個叫（MoE）模組，佢都係有萬億個記憶點，但通常Activate得幾百億個。佢將唔同嘅萬個記憶點，每三百幾億分割成一個「專家」，然後條問題需要幾多「專家」，就搵出個堆「專家」將其綑綁埋一齊，然後幾個專家「自行對話」，最後生成答案。

用人話講，例如你問10+21=幾多，Open AI、Meta llama佢地就會行晒成個圖書館，逐本書搵，就算搵到答案都繼續搵，直到成個圖書館行完先俾答案你；而Deepseek玩法就係，去圖書館、數學書個欄，搵「小學加法」＋「小學數學」兩本書俾你，兩本書自己對話，對話完得一個答案。（好似Alpha GO捉棋一問一答模式)

點解 Deepseek炸爛左個AI市場？因為鬼佬一路當「堆算力」係金科玉律，笑中國AI落後、無芯片做唔到AI；而家 Deepseek換個玩法（模組），只係用你鬼佬1%嘅成本，就做到你用幾百億開發做到嘅事，雖然係可能無OPEN AI咁強大，但已經足夠做到你八九成的東西，甚至可能講係改變AI往後條路點走。

換個說法，即係中國芯片某程度上可能自給自足，因為 Deepseek個種算法對芯片需求無咁大，亦都唔會俾美國禁令嚇倒。中國芯片股可能因為呢個AI算法推出而看好，未來幾個月有得炒！繼續買芯片股！衝啊！

撰文：經濟通市場組

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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