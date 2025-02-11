  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

車股部署｜比亞迪推「天神之眼」及接入DeepSeek，有何睇頭？

11/02/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=_raGLb773Os

 

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00960

龍湖集團

9.720

異動股

08340

紫荊國際金融－新

0.400

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

518.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00960 龍湖集團
  • 9.720
  • 08340 紫荊國際金融－新
  • 0.400
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 518.500
  • 00700 騰訊控股
  • 427.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 16.380
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 77.050
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 91.650
  • 目標︰$120.00
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 5.490
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 106.000
  • 目標︰$112.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 83.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
  • 00700 騰訊控股
  • 427.400
  • 00388 香港交易所
  • 318.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.710
報章貼士
  • 00788 中國鐵塔
  • 1.180
  • 目標︰$1.25
  • 01211 比亞迪股份
  • 327.800
  • 目標︰$380.00
  • 00489 東風集團股份
  • 4.040
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/02/2025 16:34  《盤後部署》恒指終止三連升料續整固，撈底王加持阿里升勢未完

11/02/2025 17:40  中芯去年第四季淨利潤按年跌38%，首季指引收入按季增最多8%

11/02/2025 18:35  《新股上市》古茗(1364)暗盤收高近11%，每手賺432元

11/02/2025 17:58  《新股上市》消息：蜜雪冰城擬本月底香港招股，集資約39億元

11/02/2025 17:18  鄭家純配偶葉美卿以近1487萬元購入北角「皇都」兩單位

11/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出８８﹒９８億元，買吉利汽車沽盈富基金

11/02/2025 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗上調滙控渣打目標，大摩升多隻內房股目標價

11/02/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７９２４，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指止三連升，乘用車零售跌一成，DS引燃投資熱情新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

大腸桿菌 | 瑪嘉烈醫院3醫生疑感染產志賀毒素一人死，推斷或進食受污染食物新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

DeepSeek打開了應用端的大門
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

梅花邨小館四哥
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜警方兩星期共接獲42宗！港男Facebook被「美軍獸醫」女友騙走460萬港元！ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

是面膜也是化妝品？化妝大師Pat McGrath重現Maison Margiela 2024大秀「瓷娃」面膜，真能做到Glass Skin效果？
人氣文章

Sex & Love

Kanye West妻子Bianca Censori全祼走上格林美獎紅毯：是時尚創舉還是扭曲的愛情？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

走進藝術之都！巴黎羅浮宮必看三寶：米洛的維納斯、勝利女神、蒙娜麗莎
健康好人生 Health Channel
人氣文章
易經名家山今老人講飲茶養生！6類發酵茶要點分？壽眉／鐵觀音／普洱屬甚麼類別？哪種茶無咖啡因兼抗氧化？熱底寒底飲不同茶助養生新文章
人氣文章
臂部鍛鍊運動｜改善臂部肌肉失修，減少膝蓋痛楚！定期進行簡單伸展動作，有效減少背痛和髖部不適，降低膝蓋痛風險
人氣文章
減肥急救 │ 節日大吃大喝體重急增？營養學家分享減肥急救全日餐單，聚餐必避開 5類食物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 20:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道11/02/2025
高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | ACCA倡2元乘車優惠由劃一資助改為分級補貼...

11/02/2025 14:49

2025-26年度財政預算案

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處