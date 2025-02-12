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中芯上季少賺38%遜預期，首季指引收入按季增最多8%超預期

12/02/2025

　　半導體股龍頭中芯國際(00981)昨日（11日）收市後公布去年第四季度業績，績後今早（12日）股價上揚，公司上季淨利潤按年跌約38%，遜於市場預期，首季指引收入按季增6%至8%，毛利率介乎19%至21%。中芯國際聯合首席執行官趙海軍於業績說明會時強調，不會主動降價，但在必要時也會和戰略客戶一起直面價格競爭，以保持住公司在各個領域的市場份額和競爭優勢。

 

中芯上季少賺38%遜預期，首季指引收入按季增最多8%超預期

（中芯國際官網圖片）

 

上季少賺38%遜預期，去年全年盈利跌45%

 

　　中芯國際公布截至2024年12月31日止第四季度業績，根據國際財務報告準則，期內淨利潤為1.08億元（美元．下同），按年跌38.4%，按季跌27.7%，遜預期。期內銷售收入為22億元，按年升31.5%，按季升1.7%。毛利為4.99億元，按年升81.5%，按季升12.3%；毛利率為22.6%，按年上升6.2個百分點。

 

　　集團2024年度公司擁有人應佔利潤為4.93億元，按年減少45.4%，主要是由於投資收益及資金收益下降所致。期內銷售收入為80.3億元，按年上升27%。毛利率為18%。2024年公司資本開支為73.3億元，年底折合8吋標準邏輯月產能為94.8萬片，出貨總量超過800萬片，年平均產能利用率為85.6%。

 

首季指引收入按季增6%至8%

 

　　集團公布2025年第一季指引指出，季度收入按季增長6%至8%。毛利率介於19%至21%的範圍內。在外部環境無重大變化的前提下，公司2025年指引為銷售收入增幅高於可比同業的平均值，資本開支與上一年相比大致持平。

 

首季淡季「不淡」，惟料下半年平均銷售下降

 

　　趙海軍在業績說明會上表示，在國家刺激消費政策紅利帶動下，客戶補充庫存意願較高，如消費、互聯、手機等補單及急單較多，形容今年首季淡季「不淡」。目前客戶產品庫存相對健康，人工智能高速成長，市場各應用領域需求持平或溫和增長。

 

　　他續指出，客戶受國際形勢變化以及內地消費刺激政策影響，將於上半年提前備貨，帶動行業上半年產能利用率造好，惟擔心會導致下半年缺乏訂單，行業因而降價，相信下半年平均銷售將呈下降趨勢。

 

不主動降價，必要時會直面價格競爭

 

　　趙海軍說，近幾年地緣政治為行業格局帶來深刻變化，為把握日益增長的在地製造需求，集團需持續高投入，但同時對毛利率帶來較大壓力，公司將通過提高產能利用率和豐富產品組合應對。另一方面，在地化生產令同質化競爭激烈，他稱，集團將增加新產品來對抗價格壓力，強調會保持一貫定價政策，不主動降價，但在必要時也會與戰略客戶一起面對價格競爭，以保持市場份額。

 

中信里昂:中芯業績對內地半導體設備生產商有正面意義

 

　　中信里昂發表研究報告指出，中芯國際上季季績及本季指引皆好於預期，給予港股、A股目標價分別為53.1港元、120.3元人民幣，評級「優於大市」。

 

　　該行指出，中芯所預計今年收入增幅將高於產業平均水平；今年資本支出料按年基本持平，好於市場預期。該行亦提到，該業績對內地半導體設備生產商，如北方華創(深:002371)、中微半導體(滬:688012)具有正面意義。

 

中信証券︰中芯首季指引超預期，目標價58元

 

　　中信証券研究報告指，中芯2024年第四季業績超預期，營收達22.07億元，按季增1.7%；毛利率達22.6%，按年上升6.2個百分點。該行予「買入」評級，H股目標價58港元，A股目標價150元人民幣。

 

　　報告指出，中芯國際2025年第一季指引優於預期，季度收入按季增長6%至8%，毛利率介於19%至21%的範圍內，顯示獲利能力穩健。另外，中芯國際資本支出維持高水位，2025年指引與前一年相近，市場原預期將會下調；隨著在建工程逐步轉為實際產能，後續產能釋放有望加速。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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