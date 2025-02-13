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開市Go | 美俄同意停戰談判，OpenAI出新模型，舜宇盈喜

13/02/2025

要聞盤點

 

1、美國1月CPI意外上升，顯示通脹壓力升溫，同時削弱市場對聯儲局進一步減息的預期。道指跌225點；標普跌16點；納指升6點。金龍中國指數升202點，升至逾四個月高點，阿里巴巴和攜程對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時12分跌10點。

 

2、特朗普與普京通話一小時，雙方同意就結束俄烏戰爭啟動談判，特朗普隨後致電澤連斯基，商討下一步措施。

 

3、美聯儲主席鮑威爾隔晚重申暫不急於減息，交易員將下一次減息的押注推遲到今年12月。

 

4、特朗普稱可能周三晚或周四上午簽令宣布對等關稅措施。

 

5、美國2025財年前四個月預算赤字創8400億美元紀錄，共和黨草案計劃十年減稅4.5萬億美元。

 

6、2月5日起五天內，Temu與Shein美國銷售額大降，小額包裹關稅豁免取消產生寒蟬效應。

 

7、英國據報正與香港私下磋商，尋求深化金融服務合作。

 

8、獨立股評人David Webb於個人網站「Webb-site」發文，預告網站將會有序結束。

 

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