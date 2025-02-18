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百度上季經調整淨利潤跌13%至67億人幣勝預期，收入跌2%

18/02/2025

　　百度(09888)公布，截至2024年12月31日止第四季，純利按年升1倍至51.92億元（人民幣．下同），每股美國存託股基本收益14.26元，經調整淨利潤按年則跌13%至67.09億，但仍勝預期。

 

百度上季經調整淨利潤跌13%至67億人幣勝預期，收入跌2%

（資料圖片）

 

　　期內，集團總收入341.24億元，按年跌2%，同樣勝預期；經調整EBITDA錄69.54億元，按年跌23%。

 

去年以來累計回購金額超10億美元

 

　　自2024年第四季以來，百度股份回購金額為3.56億美元，自2024年以來的累計回購金額超10億美元，2023年股份回購計劃項下的累計回購金額達17億美元。

 

　　按業務劃分，百度核心收入277億元，按年增長1%；在線營銷收入179億元，減少7%；非在線營銷收入98億元，增長18%，主要由智能雲業務帶動。愛奇藝收入66億元，減少14%。

 

　　此外，研發費用55億元，按年減少12%，由於人員相關費用減少，部分被支持生成式人工智能研發投入的服務器折舊費和服務器機架費增加所抵銷。

 

文心系列模型處理日均API調用量達16.5億次

 

　　智能雲方面，去年12月文心系列模型處理的日均API調用量達到16.5億次，其中外部API調用量環比增長178%；百度文庫AI功能的月活躍用戶9400萬，按年增長216%。

 

　　另外，季內百度自動駕駛服務蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單為超過110萬單，按年增長36%。至於今年1月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過900萬單。另蘿蔔快跑獲得在香港開放道路進行自動駕駛測試的許可，百度稱，標誌首次進入右舵駕駛、左側通行市場。

 

去年盈利按年增17%，經調整盈利跌6%

 

　　百度去年全年純利237.6億元，按年增17%；每股美國存託股基本收益65.91元；經調整淨利潤270億元，按年則跌6%。

 

　　年內，集團總收入1331.25億元，按年跌1%；經調整EBITDA錄331億元，按年跌8%；核心收入1047億元，按年升1%。

 

　　其中，去年全年在線營銷收入730億元，按年減少3%；非在線營銷收入317億元，增長12%，主要由智能雲業務帶動。愛奇藝收入292億元，按年減少8%。

 

李彥宏:AI相關投入今年帶來更大成果

 

　　百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏稱，去年是從以互聯網為中心轉向以人工智能(AI)為先的關鍵一年，隨著AI戰略不斷被驗證，相信今年相關投入將帶來更大成果。他亦提到，隨著其全棧（Full Stack）AI技術得到廣泛的市場認可，智能雲的增長態勢愈發強勁；在移動生態中，公司亦一直堅定推動搜索的AI原生化重構，提升用戶體驗。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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