開市Go | 財政預算案公布，比特幣穿9萬美元，百威亞太放榜

要聞盤點

1、美國2月份消費者信心指數報98.3，創近四年來最大降幅。10年期美債殖利率應聲跌至年內最低水平，美股三大指數收市個別發展，科技股領跌。道指收市報升159.95點，或0.37%，報43621.16點；標普500指數跌28.00點，或0.47%，報5955.25點；納指跌260.54點，或1.35%，報19026.39點。納指與標普500指數連續第四個交易日下跌。納斯達克中國金龍指數上升0.58%。

2、財政司司長陳茂波今早11時公布財政預算案，料應對赤字和經濟成長放緩等挑戰。他此前表示，將提出加強版「財政整合」策略。昨日消息指公務員將全體凍薪。

3、美股「七巨頭」指數進入調整區間，市值合共蒸發1.4萬億美元。

4、烏克蘭據悉與美國就礦產協議條款達成一致，儘管沒有闡明具體的安全保障，但白宮認為這是朝著與俄羅斯達成停火邁出的第一步。

5、烏克蘭國會通過議案，強調在戰時狀態下，憲法不允許舉行選舉，並支持總統澤連斯基繼續履行職務；俄羅斯克里姆林宮表示，俄方相信美國確實有意結束烏克蘭危機，美方在烏克蘭問題上持「更加平衡」的立場，歐盟方面則尚未釋放出「平衡信號」。

6、美國總統特朗普下令商務部就是否對進口銅徵收關稅開展調查，其貿易顧問納瓦羅特別點名中國的工業產能過剩和傾銷行為，紐約期銅大漲。

7、特斯拉1月份歐洲銷量同比大幅下降45%，市值跌破1萬億美元。

8、比特幣跌破9萬美元並觸及11月中旬以來的最低水平。

9、DeepSeek據報正加速推出其R2模型，最初計劃於5月推出。

10、據《彭博》引述知情人士表示，在資本流出進一步對人民幣構成壓力的背景下，中國監管部門近期要求赴香港上市或募集資金的企業，若需要將募集資金用於海外部署，需明確海外資金用途，並提前獲得國家外匯管理局的確認。

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票