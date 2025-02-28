新世界中期持續經營業務虧損逾66億，推七招減債改善現金流

新世界發展(00017)公布，截至2024年12月31日止中期持續經營業務盈轉虧蝕66.33億元，不派中期息。期內收入167.89億元，按年跌1.6%。去年底綜合債務淨額約1246億元，債務淨額與權益比率升至57.5%。集團行政總裁黃少媚表示，會以減低負債為首要任務，全力推行「七招減債」策略，包括暫停派息、出售非核心資產等，以改善現金流。

新世界發展行政總裁黃少媚（左二）、物業發展主管薛南海（右二）、首席財務總監劉富强（右一）、新世界中國運營總裁陳耀豪（左一）

新世界中期核心經營溢利跌18%

截至去年底止中期業績，核心經營溢利44.16億元，按年下跌18%。非現金性質的發展物業耗蝕虧損及應佔耗蝕虧損及投資物業公平值變動總額49.51億元。

香港物業發展收入升39%，分部業績跌14%

期內，集團香港物業發展收入17.34億元及分部業績7.05億元，按年分別升39%及跌14%。於去年底，集團香港未入帳之應佔合約銷售收入當中，123.2億元將於下半財年及2026財年入帳，主要項目包括傲瀧、天瀧、Miami Quay、Double Coast、柏傲莊III、柏蔚森及泰峯等。香港物業投資收入16.15億元及分部業績12.02億元，香港K11商場整體銷售額按年下跌13%。

於去年底，集團在香港持有應佔總樓面面積約723萬平方呎土地儲備可作即時發展，其中物業發展應佔總樓面面積約346萬平方呎。同時，於新界持有合共約1553萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，當中大部分位於北部都會區範圍。集團稱，目前正積極開展多個新項目，當中與央企合作開發的粉嶺馬適路大型商住項目已完成補地價程序，項目總樓面面積逾111萬平方呎。

期內，中國內地物業發展收入66.44億元及分部業績26.99億元；中國內地未入帳的合約銷售總收入約為83億元人民幣將於2025財年下半年及2026財年入帳。

續透過換地申請等，短中期增900萬呎應佔可建樓面面積

集團稱，今年會繼續積極推售「STATE PAVILIA 皇都」及其他位於啟德的合資發展項目，包括「柏蔚森」及「天瀧」等，並會加快港鐵黃竹坑站「港島南岸」第五期及半山衛城道高端住宅項目的推售進度。集團亦會加快將農地轉換成可供發展用地，繼續透過城市規劃申請及換地申請，估計短中期內可以增加約900萬呎應佔可建樓面面積。

集團亦稱，隨著全國各地的物業投資項目相繼落成和開業，有助於提高經常性租金收入佔比，有效帶動業績穩步提升，提供充足的現金流。

綜合債務淨額1246億，債務淨額與權益比率為57.5%

於去年底，可動用資金合共約340億元，包括現金及銀行結餘約220億元及可動用的銀行貸款約120億元；集團短期債務及總債務較去年中分別減少94億元及51億元。另自2024年7月至本公告日期止，集團稱，已成功就約186.8億元的現有銀行貸款完成再融資。

於2024年12月31日，集團現金及銀行存款（包括有限制銀行存款）為218.58億元，綜合債務淨額為1246.3億元，債務淨額與權益比率為57.5%，較2024年6月30日時增加2.5個百分點。

七招減債改善現金流，冀出售非核心資產等套現260億

（新世界官網截圖）

新世界集團行政總裁黃少媚表示，本港樓市下行，集團債務高企，以及內地和香港的樓市仍需時恢復，多重因素影響下，對集團為一個考驗，強調面對各種挑戰，集團更加需要沉著應對，直言「我係一個打慣勝仗的人」，未來將會積極推動業務發展，爭取更好的成績。

首要任務減債，加快資金回籠改善現金流

黃少媚表示，集團目前工作主要有兩大方向，第一，持續開展和推進業務發展，專注地產本業，確保營運力正常及穩定。第二，加快資金回籠，以及改善公司現金流。她指出，集團非常重視現金流情況，目前正積極管理財務，妥善處理債務，現時首要任務為減低負債。

暫停派息，積極出售非核心資產

她指出，新世界目前工作主要是兩大方向及7招減債。7招減債策略包括︰積極出售發展項目，加快香港與內地市場資金回籠；積極出售非核心資產，加上出售物業發展項目，目標於2025財年實現260億元的資金回籠；釋放集團持有農地價值；提高租務回報，增加經常性收益；精簡成本，減少資本支出同營運支出；暫停派息；以及積極財務管理，積極與各大銀行商討再融資安排。

年內主打4項目推售1800伙，涉黃竹坑及九龍城等項目

黃少媚表示，目前地產市道面對不少挑戰，但強調集團擁有足夠「抗疫力」，同時擁有高素質的資產和優秀的人才，新世界亦有足夠「彈藥」，相信可以克服種種挑戰和困難。

她指出，2024年宣布全面撤辣後，下半年亦開始減息周期，加上按揭成數放寬等利好政策推動，香港樓市氣氛回暖。2025年內，集團會主打4個項目，包括北角皇都和啟德跑道區柏蔚森的剩餘單位，以及黃竹坑站港島南岸第5期和九龍城衙前塱道項目，合共超過1800伙單位。

內地方面，內地推出多項「止跌回穩」、惠及房地產發展的政策，帶動重點城市優質地塊熱度攀升。集團將繼續推售重點項目包括廣州凱旋新世界、新世界天馥、耀勝新世界、瀋陽悅景、杭州望江新城、以及位於深圳龍崗、西麗等，有信心可以取得理想銷售成績。

黃少媚表示，當中於2019年開始布局的杭州望江新城，項目為佔地近800萬平方呎的世界級旗艦綜合體--新世界城市藝術中心，可售商業物業面積達約129萬平方呎，涵蓋寫字樓、零售等，預計今年6月起，寫字樓及商業街會逐步交付，而項目第二期預計今年底全面竣工。至於住宅部分「江明月朗園」在去年底已圓滿交付。

（K11官網截圖）

K11 Art Mall未訂具約束力協議

對於市場傳出新世界出售河內道K11 Art Mall，黃少媚稱，不時接獲潛在買家洽購物業，這反映其項目具吸引力，但是目前未訂具約束力協議，強調資產有合適價位才會考慮出售。

她又指，不少香港的朋友很關注自身的內地背景，但強調自己在地產行業接近三十年，在新世界亦有近10年，對內地市場十分熟悉，但亦從未離開過香港市場。她指出，相信憑著對地產的經驗及智慧，對香港及內地的地產市場都有能力及信心去駕馭。

被問到買入新世界旗下北角皇都戲院重建項目的住宅單位，她指出自己需要「換樓」，加上對集團樓盤比較熟悉，亦鍾情其設計。她又指，作為一個住家地點，自己對物業的質素及物業的管理十分關注，加上項目交通便利，生活配套完善，因此「入市」。

撰文：經濟通採訪組

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