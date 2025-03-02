一周部署 | 蜜雪接受二級市場考驗，歐央行預計繼續減息

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

蜜雪集團掛牌見真章

內地奶茶界拼多多、平價茶飲「蜜雪冰城」母企蜜雪集團(02097) 下周一（3月3日）上市，認購反應熱烈，公開發售部分獲26.5萬份申請，超購5257.2倍。一手中籤率低至8%，抽2000手（20萬股）才穩獲一手，並有4597人「頂頭錘」認購，每人至少獲派兩手最多三手。綜合3大暗盤交易場，蜜雪集團周五（2月28日）暗盤升逾兩成，首日股價反應理應不俗，不過小心奈雪的茶(02150)、茶百道(02555)此前炒作影子股概念，正主上市或引發一波資金換馬。官媒曾呼籲大家應冷靜對待，因茶飲市場競爭激烈，蜜雪冰城未知能否維持高增長，不過蜜雪集團投資者包括紅衫中國、高瓴集團、美團龍珠等重磅機構，反映資本對蜜雪集團憑藉供應鏈優勢主攻下沉市場的認可。

歐央預計減息

市場普遍預計歐央行將在3月再次減息25個基點，此外預期到2025年下半年，歐央行的政策利率可能會降至1.75%左右，接近中性利率水平，有央行官員支持進一步減息，甚至暗示夏季前可能將利率降至2%。市場認為，歐元區經濟仍然面臨挑戰，尤其是德國經濟在2024年出現收縮，2023年也曾經歷收縮，與此同時通脹預期正在趨於穩定，工資增長放緩，服務業通脹降溫，這種經濟環境可能會促使歐央行繼續放寬政策。

神州振內需預計支持京東增長

京東集團2024財年第四季業績預計將取得穩健增長。根據多家大行的預測，京東的第四季總收入預計將按年增長5.7%至9%，其中京東零售收入將增長6.3%。此外，經調整息稅前利潤預計將按年增長23%。至於集團前景，內地政府繼續支持家電以舊換新政策，並將有關政策擴大至電子產品，預計有利於京東的業績增長，而京東的供應鏈優勢和規模效應也將繼續支持其增長；另外值得留意的是，京東一直尋找新增長點，京東外賣目前已在全國39個城市上線，並有傳京東有意進軍網約車市場。

美釀外交災難，俄烏局勢更模糊

全球迎來特朗普2.0時代，超出大家預料的是特朗普比上一個任期更任性、更戲劇化。特朗普及副總統萬斯近日在會見烏克蘭總統澤連斯基時發生嚴重爭執，萬斯和澤連斯基就「外交手段」一詞引發了分歧，而澤連斯基公然反駁萬斯的行為引發了萬斯和特朗普的不滿，雙方在爭執升級後不歡而散，原定的聯合記者會和礦產協議簽署儀式被取消。外媒形容，這場會談是「現代外交史上最嚴重的災難之一」，事後儘管美國的盟友國家幾乎全體支持烏克蘭，然而美國才是烏克蘭對抗俄羅斯的最重要支持者，如果美烏關係急轉直下，特朗普不排除會犧牲烏克蘭的利益，尋求強行結束俄烏戰爭的路徑。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

曾啟邦：恒指終止連續6周升勢 現水平可否吸納？



【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇