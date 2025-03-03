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港股 | 午市前瞻 | 新世界憂慮減輕但難長揸 比特幣今季料再破頂

03/03/2025

 

　　經歷兩日下跌後，隨著外圍造好及全國兩會即將召開，港股今早反彈，內需股表現強勁，帶動恒生指數突破兩萬三關口，半日報23218，升277點或1.2%，主板成交超過1796億元。恒生中國企業指數報8513，升96點或1.1%。恒生科技指數報5605，升37點或0.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 新世界憂慮減輕但難長揸 比特幣今季料再破頂

（互聯網圖片）

 

陳政深：今日十天線關鍵，兩會消息傾向樂觀

 

　　美股上周五（2月28日）聚焦1月份PCE按年增幅低於預期，通脹降溫帶來的減息憧憬利好作用更大，帶動美股大幅反彈。港股上周五急回後今早跟隨反彈高開，半日最多升超過400點。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，恒指連升多早已出現超買訊號，有一兩日向下整固並不足為奇。他指，2月以來恒指從未收穿10天線（現約23201），直至上周五才首度收穿，今早恒指於10天線附近爭持，今日全日能否收穩10天線之上就變得關鍵，如未能收穩變要進一步下望20天線水平。

 

　　內地兩會將於明日開幕，陳政深指出，雖然目前大市正處於調整階段，但市場憧憬兩會或會針對AI、民企及房地產等方面提出支持措施，而期望愈大失望也會愈大，但近期市況傾向正面，樂觀氣氛帶動下對各項消息都更容易有正面解讀，政策市可以期待。

 

新世界短炒值博，但地產行業始終不利

 

　　新世界(00017)錄得中期盈轉虧66.33億元，但期內核心經營溢利僅按年下跌18%至44.16億元，香港物業發展收入更按年升39%至17.34億元。業績帶動股價今早彈升超過一成半，半日高見5.62元。陳政深坦言新世界業績不算差，之前新世界一直陷於高負債引發的破產憂慮之中，但今次業績一洗頹氣，起碼見到公司回籠資金有道，未至於早前的惡劣預期之內，加上市場注意到近期地產市道以及新世界賣樓情況有所改善，令市場擔憂驟然減退，帶動股價今日炒上。他認為新世界在業績托底過後，短線要修復100天線（6.073元）並不難，而短期內4元亦已築小圓底，走勢不俗。

 

　　不過陳政深強調，新世界減債進程仍有漫漫長路，加上地產股始終屬弱勢板塊，不利消息一到可能觸發較大跌幅，因此在投資角度上不會建議長期持有，只能作短至中線跟炒。他提到，目前本港地產市道已步入消費者主導，令樓價不會大跌亦難以大升，亦難有重大催化劑刺激股價。

 

港股 | 午市前瞻 | 新世界憂慮減輕但難長揸 比特幣今季料再破頂

新世界股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

蜜雪有貨宜甩手，後市毛利擴張受限

 

　　「凍資王」蜜雪集團(02097)今早首掛一如市場預期火爆，香港公開發售部分超額認購5257.21倍，觸發回補機制令發售股份數量上升至853萬股，佔發售股份總數分配200股50%。4597張認購85.3萬股「頂頭槌飛」最終每人亦僅獲分配兩手，其中2807人額外獲一手。股份今早首掛開報262元，較招股價202.5元高出29.4%，上午盤中高見287.2元，不計手續費每手最多賺8470元。

 

　　雖然一手難求，陳政深直言有幸抽中當然馬上獲利，因為股份已觸發回補機制，令更多散戶成功獲分配，變相會對股價造成較大沽壓，因此宜獲利離場免除風險。至於基本面上，雖然蜜雪為多隻茶飲股中最有望跑出的一隻，但行業競爭激烈，投資上不會看好蜜以至整個板塊。他分析指蜜雪為行業中最低檔次的一間，飲品售價不高但亦能擠出高毛利表現，反映其成本極低，但同時成為其進軍高端市場的一個障礙，認為未能在擴張毛利方面將會受到限制，因此亦不大看好蜜雪後市。

 

特朗普任內難令虛幣發揮交易功能

 

　　另外，虛幣市場經歷上周回吐後，特朗普於昨日先後宣布將比特幣、以太幣、瑞波幣、Solana以及艾達幣建立為美國戰略儲備，刺激上述五幣價格急升，帶動港股比特幣ETF以及以太幣ETF抽升約16%至17%。陳政深分析指日前幣市因應避險因素急插，但建儲消息一出即帶動幣價大彈。他認為比特幣並非目前市場上最具潛力的虛擬貨幣，但始終最全球投資者所認可，短線亦傾向回升居多，認為最快今季，以至上半年內都大有機會再創歷史新高。

 

　　不過他提到，目前幣市仍停留於炒作階段，要等到虛幣真正能發揮原有交易用途才能帶動真正升幅。不過他認為短中期內都難以做到，至少特朗普任期內亦難以實現，目前市場大多將虛幣視為資產，而並非貨幣，因此亦只為長線憧憬。

 

港股 | 午市前瞻 | 新世界憂慮減輕但難長揸 比特幣今季料再破頂

FA南方比特幣ETF走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 新世界憂慮減輕但難長揸 比特幣今季料再破頂

華夏以太幣ETF走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2025 14:16
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