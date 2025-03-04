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開市Go | 兩會召開，美對華徵兩成關稅生效，比亞迪配股抽水

04/03/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報跌，美國總統特朗普重申3月4日起對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，並將於4月2日徵收對等關稅。美股承壓下跌，道指一度跌逾900點，收市跌幅收窄至600多點。道指收市跌649點；標普跌104點；納指跌497點。金龍中國指數下跌228點，理想汽車和萬國數據對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時00分跌257點。

 

2、美國白宮表示，特朗普已經簽署命令，周二（4日）起提高對中國進口商品的關稅，由此前的10%稅率提高到20%，因中國政府未能妥善解決芬太尼問題。

 

3、中國官媒報導，中國政府考慮將美國農產品和食品作為反制目標；據《彭博》報道，中國外管局已對企業展開調研，評估關稅及反制措施對企業的影響。

 

4、特朗普宣布，將於4月2日起對進口農產品徵收關稅。

 

5、中國兩會今日召開，全國人大會議將於中午12點舉行新聞發布會，政協會議下午3點開幕，會期共6天。

 

6、在貿易戰升溫的背景下，中國政府或將推出刺激計劃，預計將官方預算赤字目標上調至30多年來最高水平。

 

7、特朗普宣布，台積電未來四年將在美國投資1000億美元，於亞利桑那州興建多座晶片廠。

 

8、去年曾提交上市申請的珠寶連鎖品牌周六福珠寶捲土重來，向港交所遞交上市申請文件，中金及中信建投國際為聯席保薦人。

 

開市Go | 兩會召開，美對華徵兩成關稅生效，比亞迪配股抽水

 

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