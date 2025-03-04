港股 | 午市前瞻 | 美關稅升級拖累港股氣氛 專家料恒指下試兩萬二

美國白宮表示，特朗普已經簽署命令，周二起提高對中國進口商品的關稅，由此前的10%稅率提高到20%，另外美國亦將對加拿大、墨西哥加徵關稅。環球關稅戰全面升級，外圍股市不穩，港股亦見低開。比亞迪(01211)開展歷代級配股籌資行動，拖累車股集體向下，恒生指數開市即穿兩萬三，最多曾跌459點至22547點，惟內需股帶動，半日報22901，跌105點或0.5%，主板成交超過1569億元。恒生中國企業指數報8357，跌62點或0.7%。恒生科技指數報5521，跌14點或0.3%。

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美國對中國額外再加徵10%關稅，與及對墨西哥及加拿大加徵25%關稅，將於日內生效，隔晚美股急挫。港股延續回吐行情，加上比亞迪大規模配股消息影響，拖累恒指低開超過300點，但開市後逼近廿天線（約22452）後即有資金入市博反彈，半日跌幅收窄至100點。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日除比亞迪股配股消息影響外，近期關稅戰再次打響令市場開始對科技股有戒心，雖然未必會有實際影響，但氣氛上不利，都影響市場對整體股份的估值。

在英偉達績後，AI概念等美股科技板塊都開始出現調整，但李偉傑認為港股回吐未必一定與外圍相關，始終美股炒作AI熱潮時間比港股更長，出現回吐比港股更為合理，港股當時亦未有跟足，預期現時亦僅受個別利淡因素下跌。

恒指今早廿天線前有反彈回升力度，但李偉傑認為短線跌穿該點位機會不小，始終關稅消息反覆，由早前加徵10%再提升至20%，市場不確定性急增，大市需時消化及重新估值，因此跌穿廿天線機會較大，下方再看22000支持，觀望兩會消息能否提供消息面上支持。

恒指今早下挫惟20天線位置見初步支持。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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