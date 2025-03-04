  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 美關稅升級拖累港股氣氛 專家料恒指下試兩萬二

04/03/2025

 

　　美國白宮表示，特朗普已經簽署命令，周二起提高對中國進口商品的關稅，由此前的10%稅率提高到20%，另外美國亦將對加拿大、墨西哥加徵關稅。環球關稅戰全面升級，外圍股市不穩，港股亦見低開。比亞迪(01211)開展歷代級配股籌資行動，拖累車股集體向下，恒生指數開市即穿兩萬三，最多曾跌459點至22547點，惟內需股帶動，半日報22901，跌105點或0.5%，主板成交超過1569億元。恒生中國企業指數報8357，跌62點或0.7%。恒生科技指數報5521，跌14點或0.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 美關稅升級拖累港股氣氛 專家料港股下試兩萬二

（Shutterstock圖片）

 

　　美國對中國額外再加徵10%關稅，與及對墨西哥及加拿大加徵25%關稅，將於日內生效，隔晚美股急挫。港股延續回吐行情，加上比亞迪大規模配股消息影響，拖累恒指低開超過300點，但開市後逼近廿天線（約22452）後即有資金入市博反彈，半日跌幅收窄至100點。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日除比亞迪股配股消息影響外，近期關稅戰再次打響令市場開始對科技股有戒心，雖然未必會有實際影響，但氣氛上不利，都影響市場對整體股份的估值。

 

　　在英偉達績後，AI概念等美股科技板塊都開始出現調整，但李偉傑認為港股回吐未必一定與外圍相關，始終美股炒作AI熱潮時間比港股更長，出現回吐比港股更為合理，港股當時亦未有跟足，預期現時亦僅受個別利淡因素下跌。

 

　　恒指今早廿天線前有反彈回升力度，但李偉傑認為短線跌穿該點位機會不小，始終關稅消息反覆，由早前加徵10%再提升至20%，市場不確定性急增，大市需時消化及重新估值，因此跌穿廿天線機會較大，下方再看22000支持，觀望兩會消息能否提供消息面上支持。

 

港股 | 午市前瞻 | 美關稅升級拖累港股氣氛 專家料港股下試兩萬二

恒指今早下挫惟20天線位置見初步支持。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

《說說心理話》成人亦會專注力不足？嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00322

康師傅控股

12.160

異動股

00027

銀河娛樂

31.350

異動股

09923

移卡

9.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00322 康師傅控股
  • 12.160
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.350
  • 09923 移卡
  • 9.000
  • 08297 海納星空科技
  • 0.064
  • 09880 優必選
  • 102.500
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 458.000
  • 目標︰$556.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 50.550
  • 目標︰$70.00
  • 06060 眾安在綫
  • 11.960
  • 目標︰$15.00
  • 00259 億都（國際控股）
  • 1.870
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 54.100
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 92.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.640
  • 00700 騰訊控股
  • 491.000
  • 00001 長和
  • 38.650
報章貼士
  • 02097 蜜雪集團
  • 289.600
  • 目標︰$330.00
  • 00017 新世界發展
  • 5.360
  • 目標︰--
  • 03306 江南布衣
  • 14.800
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2025 17:00  《盤後部署》關稅戰全面打恒指失方向，憧憬提振內需食品股買旺旺

04/03/2025 16:11  恒指全日跌64點收報22941，廿天線見支持，車股油股領跌

04/03/2025 15:38  【大國博弈】外交部回應美加稅：中國人民從來不吃霸道霸凌那一套

04/03/2025 15:38  八達通：最快第三季推日本跨境支付，將開通北上網約車功能

04/03/2025 13:17  【大國博弈】中國列10美企入不可靠實體清單、15家列出口管制

04/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９７﹒４２億元，買阿里沽港交所

04/03/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】星展升建行逾兩成目標，信証看好比亞迪見啡底

04/03/2025 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒７７６９，一周拆息與上日維持３﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

滙豐︰中國房地產已觸底，香港需關注新世界潛在影響新文章
人氣文章

新聞>國際動態

俄烏戰爭 | 特朗普再斥澤連斯基，並暫停美國對烏軍援新文章
人氣文章

新聞>國際動態

貿易戰 | 中國宣布對美國雞肉、大豆等加徵10%-15%關稅新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

新光戲院結業：全新720度沉浸式VR體驗，長者輕鬆重溫歷史
人氣文章

影視娛樂

奧斯卡2025｜艾哲倫保迪22年後再奪最佳男主角，米姬麥迪遜擊敗狄美摩亞，《阿諾拉》成大贏家奪5獎項【得獎名單】
人氣文章

政政經經．石鏡泉

治大國如BBQ
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

手袋保養術：參考Chanel、Louis Vuitton、Tiffany & Co.的保養指南，保值耐看不過時！
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

從李小龍、港產片到廣東歌，談香港文化IP產業
人氣文章

Fashion

奧斯卡2025｜紅地氈：Lisa穿燕尾服出席！Ariana Grande、Emma Stone、Selena Gomez驚艷頒獎禮
健康好人生 Health Channel
人氣文章
43歲唐寧自曝10歲起就有白頭髮，爆肌及滿頭白髮照引發熱議新文章
人氣文章
中風 │ 75歲劉松仁精神奕奕現身影迷聚會：屢傳中風、口齒不清，附自測中風徵兆一招
人氣文章
甲流肆虐｜中醫解析甲型流感4大證型，針灸治療助你3日康復！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2025 17:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2025 17:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/03/2025
滙豐︰中國房地產已觸底，香港需關注新世界潛在影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

英國欲借美烏失和重塑影響力

04/03/2025 13:17

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處