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開市Go | 美或降加墨關稅，長和擬售非中國港口，創科實業放榜

05/03/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報跌，道指連跌兩日，累跌逾1300點。美國正式開始對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，並向中國加徵20%關稅，三國逐步採取反制措施，市場憂慮關稅政策或影響美國經濟增長。道指收市報跌670.25點，或1.55%，報42520.99點；標普500指數跌71.57點，或1.22%，報5778.15點；納指跌65.03點，或0.35%，報18285.16點；中國金龍指數升144點或1.95%，報7587。

 

2、十四屆全國人大三次會議明日（6日）上午9時開幕，11時半國新辦解讀《政府工作報告》吹風會。

 

3、國務院新聞辦公室發布《中國的芬太尼類物質管制》白皮書。

 

4、美國商務部長稱總統特朗普可能下調墨西哥和加拿大部分關稅，或最早周三（5日）宣布為北美自貿協定所涵蓋的加墨商品提供關稅緩衝。

 

5、特朗普將在國會兩院聯席會議上發表講話，預計話題將涉及經濟、通脹、關稅等多個議題，據報更可能宣布與烏克蘭達成礦產資源協議。

 

6、長和(00001)擬向貝萊德-TiL財團原則出售和記港口80%股權，出售資產涉及23個國家43個港口業務，但不包括在華港口資產，集團強調交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。

 

7、野村發表報告，預計關稅戰令人民幣貶值壓力重新上升，預計中國政府最終將允許人民幣貶值以應對加徵關稅。

 

8、香港政府就美國對香港產品再加徵一成關稅表示強烈不滿。

 

開市Go | 美或降加墨關稅，長和擬售非中國港口，創科實業放榜

 

開市Go | 美或降加墨關稅，長和擬售非中國港口，創科實業放榜

 

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