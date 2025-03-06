美股 | 白宮豁免加墨汽車稅一個月，美股反彈道指漲485點

特朗普政府周三（5日）表示，對加拿大和墨西哥進口的汽車，給予一個月的關稅豁免，消息刺激美股三大指數止跌反彈。

道指收市報升485.6點，或1.14%，報43006.59點；標普500指數升64.48點，或1.12%，報5842.63點；納指升267.57點，或1.46%，報18552.73點。汽車股造好，Stellantis升9.2%，通用汽車升7.2%，福特汽車亦漲5.8%，特斯拉升2.6%。

美匯指數跌穿105關口

美匯指數續跌，日內下跌1.09%，報104.385美元。美國2月小非農ADP私人市場新增職位7.7萬個，遠低於預期的14萬個，反映美國就業市場前景疲弱。

歐元兌美元升1.58%，報1.07925美元。投資者因擔心特朗普的關稅政策可能導致經濟衰退而拋售美元。此外，歐元也受德國設立一個5000億歐元的預算外基金用於基礎設施支出，以增加國防開支的刺激，令德國國債孳息率大幅上升。

美元兌日圓續跌，日內下跌0.61%，報148.87。日本央行副行長內田真一表示，如果經濟前景符合預期，日本央行將繼續上調政策利率，並相應調整貨幣寬松政策的力度。日本央行在過去12個月已三度加息，市場仍關注央行會否加快步伐。內田的言論則表明央行仍保持謹慎立場。

紐約期金升0.41%，報每盎司2932.66美元。隨著美國對多國實施的關稅措施逐步生效，以及更多針對歐洲等國家的關稅計劃即將實施，黃金作為避險資產的地位仍然穩固。

油價跌至逾三年來的最低水平

油價跌至逾三年來的最低水平，貿易戰相關不確定性拖累全球經濟和能源需求前景。布蘭特原油下跌逾3%，跌破69美元，報每桶68.71美元，創2021年12月以來最低水平。紐約期油下跌3.9%，報每桶65.58美元。

撰文：經濟通國金組

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