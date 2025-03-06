巴拿馬運河 | 英國金融時報：李嘉誠及李澤鉅主理長和世紀交易，談判數周即落槌

據英國《金融時報》報道，李嘉誠及其兒子李澤鉅參與了此前長和(00001)擬出售包括巴拿馬港口在內的非中國港口資產的談判。報道稱，該談判獲各集團高層直接參與，包括貝萊德首席執行官Larry Fink，全球基礎設計夥伴（Global Infrastructure Partners, GIP）創始人兼首席執行官Adebayo Ogunlesi，以及李嘉誠及其兒子李澤鉅。談判進展迅速，僅持續幾周，而且主要以視像會議和電話會議進行。

長和周二（4日）深宵突公布擬出售中國以外的港口資產，包括最近捲入爭議的巴拿馬港口，其為集團歷年最大出售資產項目，料套現逾190億美元（約1482億港元）。和記港口另20%股權由新加坡主權基金淡馬錫持有。交易完成意味著長和不再於和記港口持有任何權益，但集團強調，出售資產並不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。

長和聯席董事總經理陸法蘭此前表示，交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關，而該項交易是迅速、低調而又具競爭性過程下進行的成果，過程中收到眾多出價和意向書。

美國總統特朗普上任後曾指控中國取得巴拿馬運河控制權，強調美國要奪回運河，而巴拿馬總統穆利諾2月初與美國國務卿魯比奧會面後，宣布不再續簽有關「一帶一路」倡議，同時傳出消息指巴拿馬尋求妥協，考慮是否取消和記港口的巴拿馬港口經營權。

撰文：經濟通市場組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好