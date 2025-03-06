  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

巴拿馬運河 | 英國金融時報：李嘉誠及李澤鉅主理長和世紀交易，談判數周即落槌

06/03/2025

 

巴拿馬運河 | 英國金融時報：李嘉誠及李澤鉅主理長和世紀交易，談判數周即落槌

 

　　據英國《金融時報》報道，李嘉誠及其兒子李澤鉅參與了此前長和(00001)擬出售包括巴拿馬港口在內的非中國港口資產的談判。報道稱，該談判獲各集團高層直接參與，包括貝萊德首席執行官Larry Fink，全球基礎設計夥伴（Global Infrastructure Partners, GIP）創始人兼首席執行官Adebayo Ogunlesi，以及李嘉誠及其兒子李澤鉅。談判進展迅速，僅持續幾周，而且主要以視像會議和電話會議進行。

 

　　長和周二（4日）深宵突公布擬出售中國以外的港口資產，包括最近捲入爭議的巴拿馬港口，其為集團歷年最大出售資產項目，料套現逾190億美元（約1482億港元）。和記港口另20%股權由新加坡主權基金淡馬錫持有。交易完成意味著長和不再於和記港口持有任何權益，但集團強調，出售資產並不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。

 

　　長和聯席董事總經理陸法蘭此前表示，交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關，而該項交易是迅速、低調而又具競爭性過程下進行的成果，過程中收到眾多出價和意向書。

 

　　美國總統特朗普上任後曾指控中國取得巴拿馬運河控制權，強調美國要奪回運河，而巴拿馬總統穆利諾2月初與美國國務卿魯比奧會面後，宣布不再續簽有關「一帶一路」倡議，同時傳出消息指巴拿馬尋求妥協，考慮是否取消和記港口的巴拿馬港口經營權。

 

撰文：經濟通市場組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00370

國華

1.190

異動股

00700

騰訊控股

544.000

異動股

02530

紐曼思

0.860

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00370 國華
  • 1.190
  • 00700 騰訊控股
  • 544.000
  • 02530 紐曼思
  • 0.860
  • 08456 民信國際控股
  • 0.038
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.300
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.800
  • 目標︰$64.00
  • 06693 赤峰黃金
  • --
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 5.430
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 498.600
  • 目標︰$556.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.900
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 140.800
  • 00005 滙豐控股
  • 90.000
  • 00700 騰訊控股
  • 544.000
  • 00001 長和
  • 51.550
  • 00388 香港交易所
  • 365.600
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 110.300
  • 目標︰$118.00
  • 00763 中興通訊
  • 28.150
  • 目標︰$30.00
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.640
  • 目標︰$2.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2025 17:17  《盤後部署》關稅戰緩和兼兩會送溫暖港股續衝高，安踏破位可上車

06/03/2025 17:35  京東集團上季經調整純利升34%勝預期，每股派息0.5美元

06/03/2025 16:34  港鐵全年純利升1.03倍至157.7億元，末期息0.89元

06/03/2025 16:27  【兩會焦點】人行、中證監將推債券市場的科技板，支持科企等發債

06/03/2025 15:47  【兩會焦點】潘功勝：今年將根據國內外經濟金融形勢擇機降準降息

06/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒３億元，買快手沽盈富基金

06/03/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】巴克萊升滙控至超配，滙證升內銀目標惟降農行評級

06/03/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７７３２，隔夜拆息較上日跌５０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 存量房收購傳撤限價，創投引導基金將設，滬指三連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升775點收報24369，人大經濟記者會帶動尾盤強漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

油價跌跌不休疊加人幣反彈，航空股獲券商唱好延續升勢可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】衰退交易迷霧再起，關注鮑公周五講話
人氣文章

玩樂 What’s On

馬灣1868：海邊彩色小屋、Glamping露營，寵物友善！4大打卡位全攻略
人氣文章

影視娛樂

亞洲電影大獎│張東健深受港產片影響，最想同梁朝偉合作 與湯唯齊獲卓越亞洲電影人大獎
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

奧斯卡2025｜奧斯卡頒獎禮首飾的三個特點：項鏈、戒指、襟針
人氣文章

Fashion

2025春夏必備流行鞋款｜厚底鞋王者回歸、芭蕾舞鞋進化革新、編織鞋華麗升級，盤點 Bottege Venetta、Gucci人氣好鞋子
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林憶蓮「迴響Resonance」巡唱深圳首站：締造上乘音樂藝術跨時空新感悟
健康好人生 Health Channel
人氣文章
RSV與流感難分？了解RSV症狀、併發症及疫苗接種建議新文章
人氣文章
成年專注力不足／過度活躍症／自閉症患者在職場上會遇到甚麼問題？嘉賓建議企業可以從4個層面幫助ADHD／ASD員工
人氣文章
被鬼砸現象解析：5種情況易發生，健康警號不可忽視
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 19:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/03/2025
神州經脈 | 存量房收購傳撤限價，創投引導基金將設，滬指三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處