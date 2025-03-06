中概股 | 美暫緩加墨汽車關稅港股重上二萬四，中概科技股急升可以點部署？

美國總統特朗普宣布對加拿大及墨西哥進口汽車關稅推遲一個月徵收，市場憧憬或有更多關稅豁免，加上美國就業數據差過預期催生減息預期，美股扭轉弱勢反彈，中概股疊加多重因素爆升，金龍中國指數創下近3個月最大單日漲幅，升6.4%報8073點。港股今早(6日)承接外圍升勢重上24000點，科指飆逾4.7%，有人工智能(AI)消息加持的科技股升勢更強勁，其中阿里巴巴(09988)發布新模型QwQ-32B，據稱性能媲美DeepSeek-R1，股價飆逾7%，騰訊(00700)亦升逾半成，中概科技股可以點部署？

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特朗普推遲對加墨徵收汽車關稅一個月 美ADP就業數據差催生減息預期



特朗普昨日與加拿大總理杜魯多通電話，指加拿大為阻止芬太尼流入所做的努力還不夠，不過兩人的通話以「某種程度」友善的方式結束。白宮指總統特朗普將對任何透過《美墨加協定》進口的汽車給予一個月的關稅豁免，受惠者包括美國三大車廠通用汽車(GM)、福特(Ford)及Stellantis。特朗普此前於周一(3日)宣布，對加拿大與墨西哥實施25%的全面關稅，由周二(4日)凌晨起生效，理由是兩國未能滿足美方在打擊芬太尼危機方面的要求。

另外，美國最新就業數據引發市場憂慮經濟增長放緩，有「小非農」之稱的ADP就業數據顯示，2月私人企業職位增加7.7萬個，為去年7月以來最小增幅，較1月增加18.6萬個大幅放慢，亦低過市場估算的14萬個。經濟增長放緩的憂慮升溫，市場憧憬更多關稅豁免，並催生減息預期。值得一提，市場普遍預期本周五(7日)公布的2月非農就業職位將新增16萬(1月為14.3萬)，失業率持穩在4.0%，若非農同樣疲軟，降息預期或將大幅升溫。

阿里發布開源模型QwQ-32B 性能媲美DeepSeek-R1

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阿里巴巴發布並開源全新推理模型通義千問QwQ-32B。據介紹，通過大規模強化學習，千問QwQ-32B在數學、代碼及通用能力上實現質的飛躍，整體性能比肩DeepSeek-R1。在保持強勁性能的同時，千問QwQ-32B還大幅降低了部署使用成本，在消費級顯卡上也能實現本地部署。



目前阿里已採用寬鬆的Apache2.0協議，將千問QwQ-32B模型向全球開源，所有人都可免費下載及商用。同時，用戶也將可通過通義App免費體驗最新的千問QwQ-32B模型。

花旗對騰訊開展90天正面催化劑觀察 升目標價至648元

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另花旗近日發表研報稱，騰訊研發的大語言模型「元寶」在內等部分應用程式轉入CSIG(騰訊雲與產業事業群)，加上可見DeepSeek在微信及騰訊雲服務中深度整合，料反映騰訊加快內地個人用戶及企業AI融合及轉型，相信公司資本支出前景樂觀，且微信或轉型為內地超級AI應用程式。預期今年起「元寶」吸引力更強，微信用戶粘性提高，搜尋廣告收入或開始加快上升。花旗對騰訊開展90天正面催化劑觀察，並將目標價上調15%，由563港元調升至648港元，重申「買入」評級，以反映公司將DeepSeek深度融合至微信及騰訊雲服務，相信可推動雲端需求及商業服務收入增長加快。

騰訊將於3月19日(周三)公布去年第四季業績，據花旗估算，騰訊去年第四季經營資本支出料達150億至200億元人民幣，較上兩季提升。另估算去年第四季收入按年升7.3%至1666億元人民幣，經調整純利升25.2%至535億元人民幣；雲業務收入按年升7%，今年則升18%。

美團王興關注國際化及AI機遇 快手可靈AI全球訪問用戶環比增逾倍

另邊廂，據內媒報道，美團(03690)CEO王興於2月底召開總監級別以上的內部溝通會指，除核心本地商業外，於第二個十年，他作為CEO會關注更多三個新方向，分別是食雜零售、國際化、科技。科技方面，公司希望捕捉人工智能機遇，建設大規模、全品類、有縱深且生態健康的本地商業系統；食雜零售覆蓋包括自營生鮮零售和平台零售業務。目前王興關注的三件事中，以國際化進展最快。國際化是指外賣等業務出海，包括已進入中東市場的Keeta、無人機等，美團希望Keeta的外賣市場規模達到千億美元，亦不能只局限在中國市場。

此外，快手(01024)旗下可靈AI全球月訪問用戶總數環比增長113%。瑞銀近期指，在線娛樂與教育是AI落地的核心場景，快手作為應用層的標桿標的，其自研的可靈AI在全球視頻生成模型領域處於領先地位。小摩則表示，快手下一個催化劑應為2024財年第四季財報，並預期管理層將提供AI對快手核心應用程式及可靈大模型影響的更新。

林家亨：憧憬中國發債振經濟利好股市 惟阿里騰訊美團不宜高追

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，過去多年外國投資者都覺得中國在債務方面過分保守，中國人向來重儲蓄多於借錢消費，但今時今日中國政府發債已開先例或已見徵兆，於未來在借貸方面會「借多啲」。雖說「借多啲」當然會有風險，但與歐美及日本相比仍差得遠，日本債務佔GDP的200%以上，中國卻不足100%，可見中國債務仍有很大上升空間，屬可控及安全。外國投資者憧憬如果中國再發多些債，刺激更多內需，令中國經濟向好，股市也可受惠，故外圍中概科技股漲幅比港股更大。



不過，林家亨指，阿里股價已升至保歷加通道頂線，今日會挑戰2月尾高位形成雙頂，若有貨宜先行食胡，再追入值博率不高。騰訊也有機會回至500元以下，周二(4日)時就曾跌至保歷加通道中軸線約475元，今日則升至頂線，亦不宜高追，若揸重貨可先沽一半。美團則已於今日追落後，它周二曾插穿保歷加通道中軸線低見158元，現在才追入恐會輸錢。

中概科技股今早普遍急升，阿里半日升7.24%收報139.3元，騰訊升5.84%報535元，美團升4.78%報179.7元，快手升13.89%報59.85元，京東(09618)升4.42%報172.4元，百度(09888)升3.77%報90.8元，嗶哩嗶哩(09626)升5.85%報177.3元，網易(09999)升2.53%報162元，萬國數據(09698)升5.71%報38.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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