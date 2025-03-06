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京東系放榜，京東集團上季經調整盈利升34%勝預期

06/03/2025

　　京東系今日放榜，當中京東集團(09618)公布去年第四季純利98.54億元（人民幣．下同），按年升1.91倍，每股基本收益3.39元。經調整純利為112.94億元，按年升34%，勝預期。第四季收入3469.86億元，按年升13.4%。

 

京東系放榜，京東集團上季經調整盈利升34%勝預期

（資料圖片）

 

去年多賺71%，宣派股息每股普通股0.5美元

 

　　至於去年全年純利413.59億元，按年升71%；每股基本收益13.83元。公司並已批准截至2024年12月31日止年度的年度現金股利，為每股普通股0.5美元，或每股美國存託股1美元。

 

　　全年經調整純利478.27億元，按年升36%。收入1.16萬億元，按年增加6.8%。其中，商品收入、服務收入分別按年增加6.5%、8.1%。

 

　　京東集團首席執行官許冉表示，對2025年更加樂觀。隨著消費情緒穩步回升，加上對戰略重點的有力執行，將繼續釋放高質量的增長潛力。

 

　　她續指出，有信心逐步實現長期盈利目標，亦很高興宣布提高2024年度現金股利派發金額，配合現行50億美元總額度的股票回購計劃，彰顯為股東創造價值的承諾。

 

京東物流全年純利升9.06倍至62億人幣，不派息

 

　　京東物流(02618)公布，截至2024年12月31日止全年純利61.98億元，按年升9.06倍；每股基本盈利1元，不派末期息。

 

　　期內收入1828.38億元，升9.7%；毛利186.98億元，升47.4%，年度非國際財務報告準則利潤79.17億元，按年升1.87倍，年度非國際財務報告準則EBITDA為203.43億元，按年升39.3%。

 

　　截至2024年12月31日止第四季純利17.29億元，按年升66.4%。期內收入520.97億元，升10.4%，期間非國際財務報告準則利潤22.26億元，按年升23.4%，期間非國際財務報告準則EBITDA為53.34億元，按年升7.3%。

 

京東健康全年純利升94.3%至41.6億人幣，不派息

 

　　京東健康(06618)公布，截至2024年12月31日止全年純利41.62億元，按年升94.3%，每股基本盈利1.32元，不派末期息。

 

　　另期內非國際財務報告準則盈利47.92億元，按年升16%。期內收入581.6億元，升8.6%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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