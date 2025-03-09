一周部署 | 納指陷技術調整環球避險情緒增，港股告別政策市

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美國非農數據未影響市場

2025年2月新增非農就業人數為15.1萬人，低於市場預期的15.9萬人，且前值被下修至12.5萬人。同時失業率意外上升至4.1%，高於預期和前值的4.0%，創下自2024年11月以來的新高。儘管就業數據不及預期，周五美股三大指數仍全線反彈，資本市場已將注意力放在關稅戰上。經濟衰退的擔憂加劇，投資者認為企業可能重新考慮招聘計劃，聯儲官員普遍預計本月將維持利率不變，但交易員仍預測今年可能降息約75個基點。

納指遭遇技術調整

美股納指從歷史高點下調10%，技術上陷入調整，理論上說反映市場對前期快速上漲的修正，勢必增加市場的避險情緒，美股未來沽壓勢必更大，至於道指從歷史高點回調程度只有5.5%左右。​目前，市場對特朗普的貿易政策表示擔憂，另外算力懷疑論的聲音持續發酵，投資者對AI基礎設施支出的預期下降。根據歷史數據，過去100年美股共經歷了26次熊市，平均跌幅約為35%，平均持續時間約為289天，但要留意，無論是熊市還是技術調整，這些定義主要用於描述市場下跌的程度，充其量將影響投資者的預期，並不具備預測未來市場走勢的功能。

美國貿易戰一日一版本

美國總統特朗普打響1990年代全球化後最大規模的貿易戰，對象除了老對手中國外，還包括另外兩大進口國加拿大及墨西哥。然而關稅實施不到2天，川普又宣布部分商品將獲豁免一個月，政策這種反覆無常，令包括美國本土在內的各國企業疲於應付，特朗普政府利用美國強大的消費市場作為談判籌碼，並將其獨特的談判風格視為策略優勢，然而其本質究竟是美國戰狼還是紙老虎，很快便將見分曉。

兩會閉幕

全國兩會下周落幕，會議期間對經濟政策領域的大戲已然唱罷，財金官員聯手復刻去年9月的人行記者會，以政策組合拳支持經濟預期，疊加國產AI炒作，港股反應生猛。從政策內容來看，提振消費和投資（設備更新）舉措適度加碼，但沒有到驚喜的程度，專項債置換地方債務仍然緩步推進，而最重要的樓市提振政策卻拿不出大劑量的強心針，反映官方仍在猶豫是否要實行印錢收購存量房產的政策設想。總而言之，政策市告一段落，面對源源不絕的套現壓力，港股能否繼續堅挺，將是測試市場對經濟前景的一個好指標。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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