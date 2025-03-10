百度發可交換攜程股份債券，兩者股價榮辱互見邊隻較值博？

百度集團(09888)公布，擬發行最多20億美元(約156億港元)的2032年到期可交換債券，計劃以其持有的攜程集團(09961)股份作交換，百度今日(10日)逆市造好，曾升逾4%，攜程卻最多跌近半成。值得一提，百度繼日前發行100億元人民幣債券，再度發債集資，花旗指其集資所得可能用於加大回購力度，加上百度文心大模型4.5即將發布，維持「買入」評級，攜程最近亦獲大和上調目標價，兩隻股份哪隻更值博？

（截自百度官網「我們的故事」宣傳片）

百度擬發行最多20億美元可交換債券 或用攜程持股支付



百度集團公布，有關於美國境外以離岸交易方式發行本金額20億美元於2032年到期零息可交換債券，初始交換率將為債券每10萬美元本金交換1107.0457股攜程集團股份，相等於每股攜程股份約702.13元的初始交換價，較對沖配售中的每股攜程價格491元的交換溢價約43%，較攜程上周五(7日)收報511.5元溢價約37.26%。集團指，在滿足若干條件的情況下，集團可選擇以集團持有的攜程股份代替現金交付或以現金及攜程股份結合的方式交付。百度目前持有攜程4595萬股或7.11%普通股。



百度指，預計於本周三(12日)或前後完成債券發行，債券持有人不得於債券發行日一周年前交換債券，且不可交換為攜程集團的美國存託股。債券持有人可要求集團於2029年3月12日以現金回購全部或部分債券，回購價相等於將予回購的債券本金金額的100%。此外，集團可根據若干條件贖回債券。債券預計將於法蘭克福證券交易所公開市場板塊上市。集團有意將債券發行所得款項淨額用作償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。

值得一提，百度日前發行了100億元人民幣債券，分別是2030年到期的75億元人民幣票據，票息2.7厘，以及2035年到期的25億元人民幣票據，票息3厘。集資所得亦包括用作償還部分現有債務、支付利息及一般公司用途。

花旗：百度發債募資或用於加大回購力度 維持目標價139美元

花旗發表研報指，百度可能將發行上述可交換債券，連同人民幣債券所募集資金，用於償還部分現有債務、加大股票回購力度(其50億美元回購計劃仍有33億美元尚未執行)，或是擴大資本支出等。



該行稱，考慮到開源的百度文心大模型4.5即將發布，以及雲收入預期增長加快，認為公司估值不高，維持「買入」評級及美股目標價139美元不變。

李彥宏：2025年或成AI智能體爆發元年 將推P800 3萬卡集群

另外，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在人民網發表《緊抓AI智能體爆發元年機遇 推動新質生產力加快發展》署名文章，指今年政府工作報告「智能」一詞被提及10次，「大模型」則首次被寫入，均感到振奮，稱國家對人工智能的重視及對大模型廣泛應用的支持前所未有。李彥宏提到，推理大模型深度思考能力將推動人工智能的一個重要應用方向，即「AI智能體」落地，2025年可能會成為AI智能體爆發的元年。

他續稱，為確保始終處在人工智能革命的最前沿，必須在人工智能芯片、數據中心、雲基礎設施上更大膽地投入，打造更好、更智能的下一代模型。先進的模型不僅人人均可免費使用，還將向企業、開發者全面開源開放，促進人工智能的規模化應用，加速技術創新和產業創新。他透露，百度未來還將進一步推出P800的3萬卡集群，為產業提供強大的算力支持，同時降低大模型訓練成本。而隨著大模型技術的疊代和成本的直線下降，將迎來人工智能應用的大爆發。

大和：中國消費者長途旅行意願強烈 升攜程目標價至735元

攜程則獲大和上調目標價，大和指，即使外界對「降級效應」感擔憂，但中國消費者支出仍然強勁，且表現出更強烈的長途旅行意願。即使連鎖酒店供應增加，行業平均房價壓力或今年首季持續存在，但認為攜程中國酒店平均房價按年跌幅低於行業的中至個位數按年跌幅。

（攜程旅行網截圖）

大和指，亞太地區(APAC)貢獻了攜程(Trip.com)70%的收入，其次是歐洲(20%)和其他地區(10%)。在盈利能力方面，東南亞一些國家的利潤率仍顯著低於香港和新加坡。亞太地區的線上旅行社滲透率低於中國。與此同時，韓國是入境收入增長最快的市場，日本也顯示出改善。AI工具(如AI旅行代理)已提升營運效率，但尚未顯著推動收入增長。預計攜程2025年的收入將按年增長58%，將其2025至2027年每股盈利預測上調3%至5%，目標價由705元升至735元，維持「買入」評級。

伍禮賢：攜程變相遭減持宜觀望 百度低成本下加大資本投入

光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，百度今次發可交換攜程股份債券，變相百度有機會減持攜程，對於攜程一定不是好消息，並增加投資者對於其股價是否已處於偏高水平的顧慮，雖見科技股及大市升勢不錯，但攜程短期股價可能會較落後甚至繼續調整，如未有貨宜先行觀望，若有貨且已有獲利空間，也不妨考慮換馬至其他科技股。

另伍禮賢指，百度本身是AI公司，但對其收入影響最大因素為廣告業務，公司已公布業績，去年廣告收入表現較弱，靠非在線營銷部分彌補，可見公司面對的經營挑戰較其他科技股大。事實上，百度作為以廣告收入為主企業，其業績表現視乎整個廣告行業增長有多大，但因去年內地經濟較弱，商家投放廣告意願或需求按年增長不太大，企業之間要互相搶奪市場份額。百度廣告業務相對大，卻不能如其他科技股可用短視頻或電商引流去吸引廣告；百度傳統優勢為搜尋引擎，惟現時相比短視頻及手遊等，競爭優勢沒以往顯著，要想辦法增加市場份額，相信百度今次發債是為了加大資本投入以應對未來其他挑戰。

伍禮賢續指，百度今次發行的是可轉換債(CB)，但不是轉換自己股份，是轉換攜程股份，而今次CB轉換價為700幾元，要攜程股價升至700元以上，對於投資者才更吸引。不過，對於百度屬利好消息，因無論投資者是否贖回，對百度不會有太大影響，因公司本身已持有攜程，若投資者真的贖回，代表其所持攜程已升至700幾元。此外，今次CB是零息，對百度財務負擔帶來不錯的幫助，公司在不需特別多資金成本下已可集資20億美元。

攜程今日跌3.58%收報493.2元，成交26.32億元；百度則升1.32%報92元，成交21.5億元。其他科技股普遍隨大市向下，騰訊(00700)跌3.19%報516.5元，阿里(09988)跌3.93%報134.5元，美團(03690)跌4.69%報174.9元，京東(09618)跌4.59%報162.3元，快手(01024)跌0.94%報63.1元，小米(01810)跌2.76%報52.85元，惟網易(09999)升0.12%報161.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》伍禮賢分析，請按此







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