美股焦點 | 特朗普為關稅戰降溫，道指升近600點

美國總統特朗普宣稱，或減免計劃於4月2日徵收的部分對等關稅，刺激美股大漲，科技股反彈帶動納指升2.3%，道指亦升近600點。

道指收市報升597.97點，或1.42%，報42583.32點；標普500指數升100.01點，或1.76%，報5767.57點；納指升404.54點，或2.27%，報18188.59點。

不過，特朗普同時宣布將於稍後推出台針對汽車、製藥等多個行業的新關稅措施，並向購買委內瑞拉石油的國家徵收25%關稅。

科技股普遍向上，帶動納指造好。特斯拉大升11.9%，創去年11月5日美國大選日以來最大單日升幅；AMD升7%，Meta升3.7%，美偉達升3.1%，亞馬遜升3.6%。航空股亦受追捧，聯合航空升7.2%，達美航空升4.5%。

美匯指數平穩向上，日內升0.24%，報104.398。10年期美國國債孳息率周一上升2.5個點子至4.2770%，推動美元兌日圓上升0.82%，報150.52。歐元兌美元下跌0.19%至1.0791。

金價從歷史高位回落

金價上周觸及3058美元歷史高位後回落，紐約期金跌0.29%，報每盎司3012.74美元。

特朗普威脅向購買委內瑞拉原油的國家加徵25%關稅，引發市場對短期原油供應緊張的擔憂。紐約期油升1.36%，報每桶69.21美元；布蘭特期油升1.21%，報每桶72.48美元。

本周市場將關注周二（25日）公布的消費者信心指數(CPI)和周四（27日）的新領失業救濟人數數據。

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情