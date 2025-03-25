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滙豐投資峰會 | 滙控杜嘉祺：全球化重構，香港有望加強國際金融中心地位

25/03/2025

　　滙豐控股(00005)主席杜嘉祺（Mark Tucker）出席滙豐全球投資峰會時表示，去年是有紀錄以來最大的選舉年，而這些選舉的結果將繼續產生遠遠超出國家範圍的影響，包括對貿易及經濟政策，並以「美國優先」舉例。

 

投資峰會 | 滙控杜嘉祺：全球化重構，香港有望加強國金中心地位

滙豐控股主席杜嘉祺（Mark Tucker）（滙豐全球投資峰會提供）

 

　　他續指，一系列貿易關稅的實際實施將對國內外全球貿易和增長產生重要影響，而美國最早或於下月2日實施對等關稅，故嘗試進行中期預測也變得非常困難，認為現時全球化不是正在倒退，而是在經歷重大重構（reconfiguration），但也帶來不少機遇。

 

中國是這些新網路中心節點

 

　　他提及，在地緣政治緊張局勢下，可能會有更多新興市場國家聯合起來，建立更緊密的聯繫，並在世界舞台上擁有更強的話語權，中國是這些新網路的中心節點（node），其經濟將繼續經歷重大轉型，過去幾個月取得了一些實質進展。從估值角度來看，DeepSeek對於看起來有吸引力的市場來說是強大的催化劑，並指恒生科技指數錄得不少升幅。

 

投資峰會 | 滙控杜嘉祺：全球化重構，香港有望加強國金中心地位

 

香港最快2027年超越瑞士成世界第一大財富管理中心

 

　　他續指，受惠於資本市場復甦，香港也應可持續發展，進一步加強其作為國際金融中心的領導地位，預計香港將在最早2027年超過瑞士，成為世界第一大財富管理中心。

 

艾橋智：深耕亞洲和中東市場，押注投資銀行業務

 

投資峰會 | 滙控杜嘉祺：全球化重構，香港有望加強國金中心地位

滙豐控股行政總裁艾橋智（滙控官網）

 

　　滙豐控股行政總裁艾橋智在香港舉行的滙豐投資峰會接受《彭博電視》訪問時表示，在退出歐洲和美國的關鍵業務後，預計將加倍押注亞洲和中東的投資銀行業務。

 

　　艾橋智預計，將把15億美元資金重新分配到增長和優勢領域。他說，滙控對自己的足跡感到滿意，並將在債務和融資、以及中東股權資本市場和併購方面加倍努力。

 

　　大約六個月前上任的艾橋智對滙控進行了全面改革，導致幾位高級管理人員離職。他合併了商業銀行和投資銀行部門，讓英國和香港業務成為獨立部門。他關閉了在美國、英國和歐洲的大部分併購和股票承銷業務。集團全面改革得到股東中國平安(02318)的支持，平保上周表示，對艾橋智引領的方向非常滿意。

 

　　由於全球業務重組，滙控未來兩年將承擔18億美元的費用。他指主要是關於遣散費的這些決定已經基本完成。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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