小傳日記 | 樓價跌連GEM都撈底！重槌入市想回流香江？

《小傳日記》市況低迷，最新一次中原城市領先指數按周急跌1.17%，報134.89點，創超過八年半新低，重返2016年8月底水平。雖然普遍對樓市預期都傾向負面，但剛性需求就係則性需求，縱橫神州開騷嘅天后G.E.M. 鄧紫棋就被發現近期以8500萬銀入市，係近期最大單嘅名人入市紀錄。

（資料圖片）

據報道，今次G.E.M. 買嘅係東半山黃泥涌峽道利安閣兩伙高層A室單位，兩伙上下相連係自製複式單位，實呎合共4960平方呎，每伙以4250萬成交，合共8500萬，平均呎價17137銀。比起利安閣高峰時候2021年，當年曾經成交一戶高層B室以8050萬賣出，平均呎價高達32460元，如今就平大約四成七有多。成交上月完成，正正係差唔多《財政預算案》公布之後G.E.M. 就出手撈底入市。

翻查紀錄今次都唔係G.E.M. 第一次入市，亦似乎特別對於複式單位有興趣，早喺10年前就買入荃灣韻濤居兩伙單位，同樣係上下相連再自製成複式戶。另外再喺2017年以2239萬買荃灣柏傲灣四房大單位畀媽媽自住，之後已經8年無喺香港買樓。

利安閣係東半山嘅老牌豪宅，樓齡已經就快60年，但一直都係名人入市之選，主要由於利安閣背靠聶歌信山，面向開揚景觀，風景靚之餘私隱度充足，過去都有唔少名人巨星住客，包括梁朝偉、劉嘉玲、關之琳同林子祥等等，都係喜歡高度私隱嘅名人首選。時隔八年再次入市，有報道就話近期G.E.M. 可能會今年8月喺啟德體育園開騷，成為第一個喺體育園開騷嘅華人女歌手。

喺神州發展多年，早幾年G.E.M. 其實都有試水溫想試下回港發展，有出過廣東歌，不過都未算非常大熱。而今次啟德體育園開騷嘅機會，會唔會再一次係衣錦還鄉嘅機會呢？

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