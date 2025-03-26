新股上市 | 寧德時代：發行H股獲得中證監備案
26/03/2025
電動車電池供應商寧德時代(深:300750)公布，發行境外上市外資股(H股)獲得中國證監會備案。公司擬發行不超過2.202億H股。公司到本港第二上市，仍有待香港證監會和聯交所批准。
據悉，寧德時代計劃在本港上市集資至少50億美元(相當於約390億港元)。如果成事，將會是本港近四年來最大宗的新股。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2025 22:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2025 16:40
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