  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

新股上市 | 寧德時代：發行H股獲得中證監備案

26/03/2025

 

　　電動車電池供應商寧德時代(深:300750)公布，發行境外上市外資股(H股)獲得中國證監會備案。公司擬發行不超過2.202億H股。公司到本港第二上市，仍有待香港證監會和聯交所批准。

 

　　據悉，寧德時代計劃在本港上市集資至少50億美元(相當於約390億港元)。如果成事，將會是本港近四年來最大宗的新股。

《說說心理話》遺體修復師分享入行過程！初入行有冇心理壓力？「無言老師」計劃推行初衷？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02954

復興亞洲

0.950

異動股

08460

基地錦標集團

0.108

異動股

03320

華潤醫藥

5.190

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,738.95
    +151.45 (+0.356%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,763.15
    -13.50 (-0.234%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,132.31
    -139.55 (-0.764%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.376
變動率︰+0.985%
較港股︰-3.10%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.560
變動率︰-0.418%
較港股︰-0.18%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌6.800
變動率︰-1.242%
較港股︰-0.29%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.997
變動率︰-2.703%
較港股︰-0.16%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.275
變動率︰+2.941%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升27.830
變動率︰+2.922%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升52.140
變動率︰+1.737%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.030
變動率︰-3.369%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升28.080
變動率︰+10.551%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌281.340
變動率︰-2.360%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌116.339
變動率︰-3.605%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌105.780
變動率︰-3.679%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/03/2025 10:15 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/03/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/03/2025 10:15 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02954 復興亞洲
  • 0.950
  • 08460 基地錦標集團
  • 0.108
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.190
  • 09992 泡泡瑪特
  • 140.700
  • 02533 黑芝麻智能
  • 23.750
股份推介
  • 00778 置富產業信託
  • 4.150
  • 目標︰$4.45
  • 00856 偉仕佳杰
  • 6.780
  • 目標︰--
  • 01415 高偉電子
  • 30.350
  • 目標︰$40.00
  • 06069 盛業
  • 13.500
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 7.290
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.500
  • 00001 長和
  • 45.300
  • 00700 騰訊控股
  • 506.500
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 16.840
報章貼士
  • 02283 東江集團控股
  • 2.500
  • 目標︰--
  • 01951 錦欣生殖
  • 3.140
  • 目標︰$3.75
  • 01913 普拉達
  • 55.900
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/03/2025 16:55  《盤後部署》恒指成交弱欠彈力料續尋底，憧憬AI發展快手候低買

26/03/2025 16:34  中銀香港去年純利升16.8%至382億元，息1.419元

26/03/2025 18:47  中銀香港：料今年淨息差面對一定壓力，商業地產風險可控

26/03/2025 18:20  新奧能源(2688)獲大股東溢價約34.6%提私有化，明復牌

26/03/2025 17:45  中行(3988)去年多賺2.6%勝預期，息0.1216元人幣

26/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒６８億元，買招行沽小米

26/03/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】大行評舜宇目標各異，比亞迪獲大行升目標最多四成

26/03/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７５０，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 美國再制裁中企，蘋果捐浙大三千萬，A股跌人幣轉升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 送餐機械人公司雲跡科技申上市，股東包括騰訊、阿里新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

招行 | 去年淨利息收入及淨息差下跌，券商目標價分歧大股價急插，寧吼四大行？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

新加坡第一海南雞「文東記」登陸香港！3月26日銅鑼灣開業
人氣文章

影視娛樂

鍾景輝慶祝88歲生日：疑入住護老院 身形消瘦需坐輪椅，狀態驚人變化
人氣文章

影視娛樂

鍾景輝慶祝88歲生日：疑入住護老院 身形消瘦需坐輪椅，狀態驚人變化
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

何苦要迫畢加索跟你對話？一場無中生有的不誠實亞洲對談
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

世界唯一米芝蓮三星潮州菜餐廳插旗深圳！經典潮洲凍大紅蟹、澄海滷水老鵝頭、雞油灼大響螺，回味無窮的星級滋味
人氣文章

Art & Living

藝術三月｜H Queen’s 七大展覽：中國古典書畫到當代藝術家，國際級的藝術盛宴！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
21歲網紅誤診淋巴癌，治療2年後揭患骨癌，急需截肢新文章
人氣文章
三月天氣起伏不定，食慾也受牽連，今期素食譜：清爽酸甜蔬菜春卷，喚醒倦意新文章
人氣文章
65歲洪朝豐健康狀況引關注：曾患舌癌及淋巴癌，近照顯示頸部腫脹
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2025 22:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事26/03/2025
神州經脈 | 美國再制裁中企，蘋果捐浙大三千萬，A股跌人幣轉升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處