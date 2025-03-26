中資電訊股 | 中電信去年純利穩定派息增，惟雲業務收入增長急放緩？
26/03/2025
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2025 22:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2025 16:40
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