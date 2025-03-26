新股上市 | 送餐機械人公司雲跡科技申上市，股東包括騰訊、阿里

酒店送餐機械人公司雲跡科技向聯交所遞交上市申請，將為本港第6間以《上市規則》18C章申請上市的特專科技公司。中信証券、建銀國際為聯席保薦人。

雲跡科技自2014年成立起先後進行了8輪融資，包括天使輪融資、A輪融資、A+輪融資、A+輪戰略融資、B輪融資、B輪戰略融資、C輪融資及D輪融資。資料顯示，在A+輪已獲騰訊(00700)投資，B輪至D輪則先後獲得聯想(00992)旗下聯想基金、攜程(09961)及阿里巴巴(09988)戰略投資。

招股書中顯示，林芝騰訊由深圳市騰訊睿見投資有限公司全資擁有，睿見投資為騰訊控股有限公司的附屬公司；杭州灝月為阿里系公司。騰訊、聯想、攜程及阿里分別持股9.09%、4.22%、2.69%及2.94%。

財務狀況方面，雲跡科技一直處於虧損狀態。2022年至2024年，公司權益股東應佔年內虧損及綜合收益總額分別為3.65億元、2.64億元及1.85億元，經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）分別為2.34億元、1.2億元、2755.9萬元。

募集所得資金將主要用於持續提升研發能力，以進一步改進機器人智能體技術，提高其產品及服務的通用性與適應性，提高在中國境內外的商業化能力。

撰文：經濟通採訪組

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