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港股 | 午市前瞻 | 技術調整需求疊加對等關稅風險 恒指恐下試50天線

31/03/2025

   美國總統特朗普的關稅影響正式浮面，除密歇根大學3月份消費者信心指數跌至超過兩年低位外，美國2月份核心PCE按年增2.8%，高於前值同時高於預期；波士頓聯儲行長柯林斯直言「關稅推高通脹似乎難以避免」。上周五美股急挫，港股跟隨急挫，內銀獲中央資金支持逆市走強，惟未能推動港股修復跌勢，恒指在接近半日最低位收市，報23022點，逼近兩萬三，跌404點或1.73%，主板成交1437億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 技術調整需求疊加對等關稅風險 恒指恐下試50天線

 （Shuttlestock圖片）

 

黃偉豪：恒指若失守兩萬三關下試50天線

 

　　恒指早盤跌穿去年10月中的政策頂支持，約23200點，逼近23000關。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示短期恒指存在進一步調整的可能性，23000關是目前第一個重要關口，若失守，將下試22500點附近（50天線附近）。但若能穩守50天線，整體後市不會過於悲觀。他指出，過去幾個月，恒指升幅頗大且急促，期間諸多因素如科技股、估值修復、AI以及政策因素等均已有所反映，故而本身有調整需求。另外，外圍方面，市場擔心特朗普4月2日對等關稅生效的影響，及美國經濟衰退的風險，近期成交相比之前衝高時有所縮減，反映資金較為保守。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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