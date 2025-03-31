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內銀股 | 內銀業績增長疲乏淨息差受壓 中央輸血提振力度如何？

31/03/2025

 　　內銀股已陸續完成業績公布。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪表示，內銀股業績整體表現良好，普遍維持穩定增長，且此前擔心的壞帳等問題未對盈利表現造成明顯影響，符合市場預期。

 

內銀業績增長疲乏 中央輸血提振力度如何？

（Shuttlestock圖片）

 

　　但值得注意的是，參考內媒整理的六大國有銀行歸母淨利潤對比，工行(01398)、建行(00939)等四家銀行增長率低於1%。黃偉豪指出，內銀股一直處於低增長狀態，其主要為國家服務，增速本就不會特別快，往年增長多為中單位數。去年受內地經濟狀況影響，企業活動減少，借貸放緩，盈利增長因而有所放緩。但儘管增速放慢，整體內銀股質地依然穩健，資本充足比率普遍較高，在業務上有一定彈性以維持增長，未來增長預期仍以低至中單位數增幅為主。

 

　　而且，工行和建行是唯二出現營收增長率為負的銀行，分析認為此現象反映傳統業務模式面臨挑戰。黃偉豪亦認同，他表示銀行傳統業務模式與企業活動密切相關，去年企業經營狀況一般，拖累銀行業務，進而影響營業收入。但他提醒，僅依據過去一年或半年的情況，尚不足以判定整個銀行業態勢，若今年持續如此，則需更多關注。

 

　　淨息差方面，去年的業績顯示，在市場利率中樞下移與金融體係向實體經濟讓利政策持續推進的雙重作用下，六大國有商業銀行淨息差面臨顯著收窄壓力。黃偉豪進而指出，淨息差未來有進一步收窄的可能，但整體水平不會過於誇張。他表示，一方面，國家需維持銀行一定盈利水平，避免過度收窄影響銀行表現；另一方面，內地息口整體向下，存在減息預期，這會加大淨息差收窄機會。但同時，銀行可能通過增加貸款量等方式彌補淨息差收窄的影響，所以淨息差收窄對內銀股的影響並非十分消極。

 

　　四大行包括中國銀行(03988)、建設銀行、交通銀行(03328)及郵儲銀行(01658)，昨日公布定向配股集資，擬向財政部為首的「國家隊」發行A股，募資總額不超過5200億元人民幣，主要用於增加核心一級資本。發行價較上周五A股收市價有8.8%至21.5%不等的溢價。

 

　　黃偉豪表示，此舉從整體來看具有正面意義，但也存在一定弊端。注資能提升銀行的資本充足比率，增強財政實力，但也具有攤薄效應，可能影響每股盈利和息率。而且此次注資作價低於市帳率(PB)一倍，略低於市場預期，理論上國家隊出手作價應更高。

 

　　對於手上沒有持有內銀股的投資者，他表示，參考市場預期至少1萬億人幣以上的注資，預計可能還有第二批。若投資者考慮買入內銀股，除已獲注資的銀行外，還可關注農行(01288)，因其資本充足率偏低，補充需求迫切，下一次獲得注資的可能性較大，可作為考慮對象，但整體仍建議中長線部署，逢低吸納。(nw)

 

內銀業績增長疲乏 中央輸血提振力度如何？

交通銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

內銀業績增長疲乏 中央輸血提振力度如何？

郵儲銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

內銀業績增長疲乏 中央輸血提振力度如何？

中國銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

內銀業績增長疲乏 中央輸血提振力度如何？

建設銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

內銀業績增長疲乏 中央輸血提振力度如何？

農業銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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