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關稅戰 | 特朗普公布對等關稅出口敏感股急插，阿里京東同受挫，邊隻趁低吸邊隻勿沾手？

03/04/2025

　　美國總統特朗普「解放日」殺到，宣布向全球貿易夥伴加徵10至49%關稅，其中對中國進口貨品加徵34%關稅，令關稅累積高達54%，連越南也被加徵46%關稅，而特朗普早前預告對進口汽車加徵25%關稅亦於今日(3日)午夜起生效。一眾早前被大摩點名的高危出口敏感股今早急挫，其中申洲國際(02313)、創科實業(00669)及瑞聲科技(02018)都插逾一成，比亞迪電子(00285)及海爾智家(06690)亦分別跌逾8%及7%。特朗普還簽署行政命令，於下月重新取消對中國內地和香港小額包裹關稅豁免，阿里巴巴(09988)及京東(09618)齊跌約半成。當中有沒有哪隻股份可趁低吸納？

 

特朗普公布對等關稅出口敏感股急插，阿里京東同受挫，邊隻可趁低吸？

（Shutterstock）

 

美國向全球多國加徵10至49%關稅　中國34%歐盟20%越南46%  

 

　　特朗普宣布對等關稅細節，對中國進口貨品徵收34%關稅；歐盟20%；瑞士31%；印度、韓國、日本分別為26%、25%、24%；柬埔寨和越南分別為49%和46%；泰國36%；印尼和台灣32%；英國和巴西10%。10%的對等關稅將於4月5日生效，高於10%的對等關稅於4月9日生效。惟加墨兩國不受特朗普對等關稅措施影響。

 

　　特朗普指，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅；他指中國對美國課徵67%關稅，美國將回敬34%。若計及前兩輪加稅幅度，美國對中國進口貨品稅率已達54%。

 

美國下月取消對內地和香港小額包裹關稅豁免　汽車關稅周四生效


　　另外，特朗普還簽署行政命令，取消對來自中國內地和香港地區的小額包裹豁免關稅政策，由5月2日起生效。白宮公告指，金額800美元以下的小額包裹，將被徵收貨品價值的30%，或每件25美元的關稅，並在6月1日後將增加到每件50美元。商務部長將評估有關行政命令的影響，並考慮新規定是否涵蓋來自澳門的包裹，90日內提交報告。

 

　　另美國政府發表聯邦公報，周四午夜起將向進口汽車徵收25%關稅，而汽車零部件25%關稅將於5月3日實施，同時將徵稅範圍擴大至所有進口電腦，稅率亦是25%。

 

大摩：中國越南很難藉談判與美達協議　宜迴避申洲創科瑞聲等


　　摩根士丹利稱，美國對中國和越南的關稅增加最多，兩國很難通過談判與美國達成關稅協議。分析師Chetan Ahya等在報告中指，一個經濟體越是以貿易為導向，關稅對經濟成長的影響就越大。總體而言，這次的增長阻力可能比2018至2019年更大。大摩認為，政策不確定性水平的升高將會影響企業信心，從而影響資本支出和貿易。

 

　　早在2月份，大摩曾建議投資者迴避28家中國企業股票，認為美國最新關稅行動較該行預期更加不利，直言關稅下行風險較預期更大、更廣和更難抹除。遭大摩點名的股份包括9家有在香港上市的股份，包括比亞迪電子、創科實業、海爾智家、美的集團(00300)、瑞聲科技、申洲國際、ASMPT(00522)、敏實集團(00425)、耐世特(01316)。大摩亦曾將阿里巴巴列入上述名單中，但隨後更正將其除名，指阿里美國業務收入佔比並不太多。在關稅風險下，大摩重申對中國股票謹慎看法，續建議採取防守策略，並且尋求在供應鏈具優勢的企業。

 

黃偉豪：出口相關股受影響大未宜沾手　阿里120元可分注吸納

 

關稅戰 | 特朗普公布對等關稅出口敏感股急插，阿里京東同受挫，邊隻趁低吸邊隻勿沾手？

（黃偉豪）


　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，暫時不太建議吸納出口相關股，先行觀望較佳，因今次美國公布的對等關稅措施總體比市場估計更差，過去幾日只傳統一加徵10%或20%，最終版本卻最少加徵10%，甚至高達四至五成，且頗全面，差不多涉及每個國家。一些出口相關股早年為應對特朗普第一次關稅，將生產線搬到柬埔寨和越南等國家，當時這個策略還算有效，但現在全球各個經濟體都受影響，且稅率未必比內地低，對出口相關股影響頗大，今日股價急跌後是否足以反映仍要再觀察，先要估計對其實際盈利影響有多大，若比預期高，估值需再下調，暫不宜買入。

 

　　至於阿里及京東，黃偉豪指，它們當然也會受影響，尤其阿里此前升幅大，有調整空間，但從中線來看，經調整後可再考慮，因它們除了是電商，過去主要炒作AI概念，此大方向仍可看好，中長線仍有向上空間，但未必再如過去兩個月般爆升，再加上現時市況較反覆，吼低部署分階段買會較好，當中會揀阿里多於京東，因其AI概念更強，120元可先買一注，回至113元以下可再加注。

 

　　申洲國際半日跌13.82%收報53.3元，創科實業跌10.82%報83.65元，瑞聲科技跌14.66%報40.45元，比亞迪電子跌8.49%報37.2元，海爾智家跌7.63%報23元，美的集團跌4.9%報72.85元，敏實集團跌7.07%報19.98元，耐世特跌4.19%報4.8元。阿里巴巴則跌5.15%報123.3元，京東跌4.88%報154元。

 

特朗普公布對等關稅出口敏感股急插，阿里京東同受挫，邊隻可趁低吸？

 

特朗普公布對等關稅出口敏感股急插，阿里京東同受挫，邊隻可趁低吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評關稅及大市，立即重溫

 

 

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