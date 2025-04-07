大跌市 | 港股急瀉，呢幾個板塊最當災！
07/04/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/04/2025 16:40
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|財經熱話07/04/2025
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