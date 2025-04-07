  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

新股上市 | Lalamove母企再申港上市，擬拓版圖至中東

07/04/2025

　　Lalamove母公司拉拉科技第五次向港交所(00388)申請主板上市。高盛、美銀證券及摩根大通為聯席保薦人。上市前投資者包括高瓴資本、紅杉中國、順為資本及清流資本等。

 

新股上市 | Lalamove母企再申港上市，擬拓版圖至中東

 

去年稅後利潤跌55%

 

　　據招股文件顯示，於去年，公司收入15.93億（美元．下同），按年增長19%；稅後利潤4.34億元，按年跌55%。促成的已完成訂單超過7.79億筆，全球交易總額達111.37億美元，按年增長18.3%。去年來自境外市場的收入佔總收入9.3%。

 

　　文件引亦弗若斯特沙利文資料指出，於去年，按閉環貨運交易總額計，公司在中國內地市場份額63.1%。截至去年底，業務遍布全球11個主要市場超過400個城市，即中國內地、中國香港、泰國、菲律賓、新加坡、印度尼西亞、越南、馬來西亞、墨西哥、巴西及孟加拉。資料顯示，公司於2013年在中國香港成立，並於2014年進軍中國內地及東南亞，以及於2019年開始進軍拉美等其他境外市場。

 

　　公司指出，所募集資金將分別用於未來三至五年，驅動中國內地的核心業務的增長及擴充服務種類；加快全球的業務擴張等，其中計劃於今年進軍其他地區，如中東。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

435.400

異動股

03081

價值黃金

70.840

異動股

02121

創新奇智

3.150

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 37,965.60
    -349.26 (-0.912%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,062.25
    -11.83 (-0.233%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 15,603.26
    +15.48 (+0.099%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.065
變動率︰-6.683%
較港股︰-1.57%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌39.924
變動率︰-7.471%
較港股︰-2.15%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌429.304
變動率︰-7.745%
較港股︰-1.40%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌292.676
變動率︰-8.098%
較港股︰-1.46%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌15.620
變動率︰-5.619%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌92.350
變動率︰-6.585%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌105.980
變動率︰-9.061%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.940
變動率︰-10.912%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升6.540
變動率︰+4.808%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰跌65.790
變動率︰-3.900%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰跌27.170
變動率︰-4.264%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌10.850
變動率︰-4.657%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/04/2025 16:34 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/04/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/04/2025 16:34 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 435.400
  • 03081 價值黃金
  • 70.840
  • 02121 創新奇智
  • 3.150
  • 00581 中國東方集團
  • 1.050
  • 08172 拉近網娛
  • 0.022
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 28.800
  • 目標︰$52.00
  • 01508 中國再保險
  • 0.800
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 13.420
  • 目標︰$19.44
  • 00270 粵海投資
  • 5.690
  • 目標︰--
  • 02236 惠生工程
  • 0.242
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 73.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 101.300
  • 00700 騰訊控股
  • 435.400
  • 00388 香港交易所
  • 297.000
  • 00001 長和
  • 40.200
報章貼士
  • 06896 金嗓子
  • 3.910
  • 目標︰--
  • 00460 四環醫藥
  • 0.560
  • 目標︰$0.70
  • 03700 映宇宙
  • 1.200
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/04/2025 17:14  《盤後部署》恒指血洗三千點，特朗普強推關稅戰壓力增惟難收手

07/04/2025 18:30  【關稅戰】陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險

07/04/2025 19:00  【關稅戰】梁鳳儀︰港股跌市有承托具韌性，券商保證金按時繳交

07/04/2025 11:35  《Ａ股焦點》華潤微跌8%，總裁辭職，核心技術人員降至12人

07/04/2025 16:12  【關稅戰】中國據報商討前置部分經濟刺激政策，以應對關稅衝擊

07/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５４億元，買小米沽阿里

07/04/2025 08:29  【大行炒Ｄ乜】大和降小米評級至買入，星展升中電信目標近兩成

07/04/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８６，一周拆息較上日升至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 | 恒指暴瀉三千點，陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 如無特別消息標普先看4800點，重點留意情景推演（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中央匯金穩市，滬指狂瀉7%，商務部召開美企圓桌會新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

用甚麼來扛無譜關稅
人氣文章

港是港非．李慕飛

立法會勞資矛盾表面化
人氣文章

FOCUS

黑色星期一 | FOCUS | 關稅戰車如鐵達尼，美元籠罩不祥之兆
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

巴塞爾藝術展「⽣命對話 Every Wish Lasts」: 反思生死，踏上⼀趟自我內省的旅程
人氣文章

Sex & Love

這才是愛情應有的模樣！Anya Taylor-Joy談及丈夫：「我真的超愛他！」簡單幾句道出真正的幸福愛情
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《三命》那份蛋治不只是蛋治，是故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球10日內發生10次地震！專家提醒：前往日本2地方要特別留意
人氣文章
來自各方的祝福
人氣文章
台灣地震中心前主任：緬甸7.9地震能量等同177顆原子彈！未來幾星期台灣或發生6.4級地震
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/04/2025
關稅戰 | 恒指暴瀉三千點，陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

莫名其妙的反攻行動

07/04/2025 08:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處