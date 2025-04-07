新股上市 | Lalamove母企再申港上市，擬拓版圖至中東

Lalamove母公司拉拉科技第五次向港交所(00388)申請主板上市。高盛、美銀證券及摩根大通為聯席保薦人。上市前投資者包括高瓴資本、紅杉中國、順為資本及清流資本等。

去年稅後利潤跌55%

據招股文件顯示，於去年，公司收入15.93億（美元．下同），按年增長19%；稅後利潤4.34億元，按年跌55%。促成的已完成訂單超過7.79億筆，全球交易總額達111.37億美元，按年增長18.3%。去年來自境外市場的收入佔總收入9.3%。

文件引亦弗若斯特沙利文資料指出，於去年，按閉環貨運交易總額計，公司在中國內地市場份額63.1%。截至去年底，業務遍布全球11個主要市場超過400個城市，即中國內地、中國香港、泰國、菲律賓、新加坡、印度尼西亞、越南、馬來西亞、墨西哥、巴西及孟加拉。資料顯示，公司於2013年在中國香港成立，並於2014年進軍中國內地及東南亞，以及於2019年開始進軍拉美等其他境外市場。

公司指出，所募集資金將分別用於未來三至五年，驅動中國內地的核心業務的增長及擴充服務種類；加快全球的業務擴張等，其中計劃於今年進軍其他地區，如中東。

撰文：經濟通採訪組

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