關稅戰 | 恒指暴瀉三千點，陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險

美國總統特朗普上周公布對等關稅政策，觸發全球股災，環球股市自上周四（3日）全面下挫，今早（7日）亞太區股市延續跌勢，港股亦受到牽連，恒指今日暴瀉3021點，收報19828點，創恒指歷來最大單日點數跌幅。

（資料圖片）

本港金融體系仍穩健，交易暢順有序

財政司司長陳茂波傍晚會見傳媒表示，本港股市由於上周五（4日）為假期，所以今天一併反映環球悲觀的投資情緒，單日跌幅逾3000點，成交額達6200億元。他指出，港匯非常強勁，香港金融體系仍然相當穩健，交易暢順、有秩序地進行，沒有發現任何對香港市場造成系統性影響的、不正常的行為，港元在聯繫匯率制度之下繼續保持穩定。未來特區政府會繼續聯同證監會和金管局以及港交所(00388)，對市場情況採取全天候聯動式跨市場密切監察，保持高度警惕，嚴防金融風險。

籲市民做好風險管理，多方面支援中小企業

他又指，未來一段時間美國關稅措施將無可避免地增加市場的波動，呼籲市民在投資的時候做好風險管理量力。另外，在支援中小企方面，地緣局勢發展困擾全球的貿易前景，香港作為國際貿易樞紐短期內亦都難免受到一定的影響，特區政府一直密切留意和評估有關的情況和發展並且從多方面為本地中小企業提供支援。

續保持自由港地位，實行自由貿易政策

他強調香港作為世界貿易組織的創始成員，一直堅定支援以規則為本的多邊貿易體制，香港為最開放的經濟體之一，未來將繼續按照基本法保持自由港的地位，實行自由貿易政策、保障貨物資金和資訊等自由流動，香港支援自由貿易的決心和承諾決不動搖。

陳茂波批美國對外加徵關稅霸凌無理，違反世貿規則

（Mable攝）

陳茂波表示，美國上周宣布徵收對等關稅，他批評美國做法霸凌無理，違反世貿組織規定，深度破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制，擾亂全球的供應鏈，嚴重衝擊全球經濟復甦的進程。

他指出，國際社會和投資市場都反對美國的做法，美國徵收對等關稅為「以對等為名，行霸權為實」，在不同層面都對全球的發展造成傷害。在經濟層面，市場估計美國經濟或會陷入衰退，環球經濟亦受到拖累。

梁鳳儀︰港股跌市有承托具韌性，券商保證金按時繳交

證監會行政總裁梁鳳儀表示，全球經濟不穩定性及對於通脹的憂慮下，由美國股市帶頭下滑，全球市場均受到影響，香港也沒有例外。在外圍環境影響下，今日的股市跌幅的確較以往高，但交投屬非常暢旺，市場亦有承托。

她又表示，所有券商都能按時繳交港交所追繳的保證金，主要經紀行對於繳交的保證金也沒有太大的問題，所以她認為今日的跌幅屬比較正常的市場環境，亦未有發現市場有不正常的情況，展現香港市場有韌性，可抵禦外來波幅。

陳茂波指出，中國目前基本經濟層面穩中向好，同時政策空間亦比較大，政策工具亦比較多，相信香港未來發展透過內聯外通，香港與內地經濟能夠平穩發展。

撰文：經濟通採訪組

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