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開市Go | 美恫嚇對華再加五成稅 蘋果轉移供應鏈 關注央行救市

08/04/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市各有升跌，道指下跌逾300點，科技股向上推動納指輕微上升。道指早段一度跌逾1700點，期間曾倒升最多892點。市場傳出特朗普考慮對大多數國家暫停徵收90天關稅，美股由跌轉升，其後白宮澄清有關消息為假新聞，美股隨即掉頭向下。道指收市報跌349點，或0.91%，報37965點；標普跌11點，或0.23%，報5062點；納指升15點，或0.10%，報15603點。金龍中國指數創近三個月新低，跌5.1%，阿里巴巴對指數拖累最大。最大日經期貨截至上午8時04分升57點。

 

2、特朗普怒斥中國的反制措施，並警告如果北京不在4月8日前撤銷34%的報復性關稅，將從4月9日起對中國加徵額外50%的關稅，並終止所有由北京主動發起的會談及磋商。

 

3、特朗普表示，對各國的關稅措施不會暫停，但對談判持開放態度。美國財長貝森特透露，約70個國家希望就關稅進行談判，其中日本將獲得優先待遇，一切都可以協商。

 

4、央視報導，中國國家主席習近平強調要充分釋放消費潛力，將提振消費、提高投資收益和擴大國內需求放在首位。

 

5、歐盟貿易專員謝夫喬維奇稱，歐盟將從4月15日起對美國進口商品徵收第一批關稅，第二批關稅將於5月15日開始，回應特朗普政府對鋼鋁、汽車及其他商品徵收20%關稅的措施。

 

6、聯儲局理事Kugler表示，對於關稅帶來的影響，通膨是比經濟放緩更為緊迫的問題。交易員預計2025年聯儲局進行四次幅度25基點的降息，第一次降息將在6月到來。

 

7、「國家隊」中央匯金、中國國新、中國誠通紛紛宣布增持ETF等中國股票資產，中國國新首批增持金額為800億元人民幣。同時，中國電科完成增持並回購旗下上市公司價值超過20億元的股票。

 

8、香港股市周一創下近30年來最大跌幅紀錄。港府表態稱目前無需採取極端措施穩定市場，因香港金融體系仍然穩健。證監會行政總裁梁鳳儀表示，恒指當日跌幅雖大，但交投暢旺且市場有足夠承托。

 

開市Go | 美警告對華加徵關稅升至五成，蘋果擬增印度進口

 

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