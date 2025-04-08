關稅戰 | 人行：必要時向匯金提供充足再貸款支持，維穩市場

人民銀行新聞發言人表示，將堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。

滬深股市昨日(8日)遭遇「黑色星期一」，滬綜指收盤暴跌7.34%，創2020年2月以來最大單日跌幅，收報3096.58點，失守三千一關。創業板指收跌12.5%，創史上最大單日跌幅。盤中及盤後，中央匯金、中國誠通、中國國新紛紛發布公告稱出手增持中國股票資產，堅決維護資本市場平穩運行，並表示堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本。

匯金:充分認可當前A股配置價值

中央匯金公司發布公告稱，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金(ETF)，未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

在資本市場，中央匯金公司素有「國家隊」的稱呼。就資金來源，匯金稱，作為國有金融資本受托管理機構，中央匯金公司經營穩健，資產負債表健康。二是現金流充足穩定。中央匯金公司每年獲得穩定的現金分紅，可動用的自有資金規模較大。三是融資渠道暢通高效。經多年發展，中央匯金公司已建立起覆蓋短中長期限、成熟穩定的市場融資渠道，還可獲得人民銀行流動性支持。

國新控股首批金額增持為800億元

中國國新控股有限責任公司公告稱，旗下國新投資有限公司將以股票回購增持專項再貸款方式增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF等，首批金額為800億元人民幣。

中國國新官網信息顯示，中國國新控股有限責任公司成立於2010年12月22日，是國務院國資委監管的中央企業之一。2016年初被國務院國有企業改革領導小組確定為國有資本運營公司試點，2022年12月正式由試點轉入持續深化改革階段。截至2024年底，公司資產總額達9800億元；全年利潤總額連續四年保持在200億元以上。

誠通將大額增持央國企股票和科技創新類股票

中國誠通發布公告稱，中國誠通旗下誠通金控和誠暘投資增持交易型開放式指數基金（ETF）和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。中國誠通作為國務院國資委資本運營平台，堅定看好中國資本市場發展前景，後續將進一步發揮國有資本運營公司功能作用，持續大額增持央國企股票和科技創新類股票，當好上市公司的長期投資者，有力支持上市公司高質量發展。

匯金：堅定增持各類市場風格的ETF，加大增持力度

中央匯金昨出手穩市，公告稱堅定看好中國資本市場發展前景，再次增持ETF，匯金有關負責人隨後就該公告答記者問。

中央匯金稱，公司充分認可當前A股配置價值。隨著資本市場投資融資綜合改革深入推進，A股上市企業質量穩步提升，代表新質生產力和科技創新的上市企業佔比持續提升，A股核心資產的吸引力持續提升，總體估值處於相對歷史低位。中央匯金公司將加大配置力度，充分發揮耐心資本、長期資本作用。

匯金稱資產實力雄厚，現金流充足，融資渠道暢通

至於中央匯金參與維護資本市場穩定有哪些資金來源？負責人表示，一是資產實力雄厚。作為國有金融資本受托管理機構，中央匯金公司經營穩健，資產負債表健康。二是現金流充足穩定。中央匯金公司每年獲得穩定的現金分紅，可動用的自有資金規模較大。三是融資渠道暢通高效。經多年發展，中央匯金公司已建立起覆蓋短中長期限、成熟穩定的市場融資渠道，還可獲得人民銀行流動性支持。

中央匯金公司強調，將繼續發揮好資本市場「穩定器」作用，有效平抑市場異常波動，該出手時將果斷出手。下一步，中央匯金將堅定增持各類市場風格的ETF，加大增持力度，均衡增持結構。中央匯金具有充分信心、足夠能力，堅決維護資本市場平穩運行。

金融監管總局：提高保險資金投資股市比例

國家金監總局公告，《關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知》近日印發，優化保險資金比例監管政策，加大對資本市場和實體經濟的支持力度。

《通知》提出，一是上調權益資產配置比例上限。簡化檔位標準，將部分檔位償付能力充足率對應的權益類資產比例上調5%，進一步拓寬權益投資空間，為實體經濟提供更多股權性資本。

二是提高投資創業投資基金的集中度比例。引導保險資金加大對國家戰略性新興產業股權投資力度，精准高效服務新質生產力。

三是放寬稅延養老比例監管要求。明確稅延養老保險普通賬戶不再單獨計算投資比例，助力第三支柱養老保險高質量發展。

金融監管總局表示，《通知》的發布是優化保險資金資產配置的重要舉措，有利於促進保險業做好金融「五篇大文章」，更好發揮長期資金和「耐心資本」優勢。下一步，金融監管總局將持續完善保險資金運用監管政策，助力經濟社會發展。

撰文：經濟通中國組

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