  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

關稅大戰｜蘋概股普遍彈，但仍不宜沾手？

08/04/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=TSzXk2nfGxQ

 

 

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

120.700

異動股

03626

HSSP INTL

2.090

異動股

08483

名仕快相

0.051

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 120.600
  • 03626 HSSP INTL
  • 2.090
  • 08483 名仕快相
  • 0.049
  • 00700 騰訊控股
  • 435.600
  • 00006 電能實業
  • 46.250
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 18.760
  • 目標︰$21.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 28.000
  • 目標︰$52.00
  • 01508 中國再保險
  • 0.810
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 13.800
  • 目標︰$19.44
  • 00270 粵海投資
  • 5.860
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 72.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 99.750
  • 00700 騰訊控股
  • 435.600
  • 00388 香港交易所
  • 294.000
  • 00001 長和
  • 39.100
報章貼士
  • 00322 康師傅控股
  • 12.600
  • 目標︰$14.00
  • 06186 中國飛鶴
  • 5.710
  • 目標︰$6.00
  • 00656 復星國際
  • 3.840
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/04/2025 13:28  《異動股》阿里倒跌1%，失守紅底股，野村料第四財季表現遜預期

08/04/2025 12:45  《午市前瞻》特朗普對等關稅政策料硬推，抗跌之選還看純內需股

08/04/2025 12:09  恒指半日反彈312點守住兩萬點，京東漲近8%比亞迪升7%

08/04/2025 12:23  【企業盈喜】比亞迪料首季純利按年升最多1.19倍

08/04/2025 12:20  中石油︰控股股東擬斥最多56億元人幣增持AH股

08/04/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５４億元，買小米沽阿里

08/04/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】高盛下調中港銀行股目標，伯恩斯坦點評三桶油

08/04/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

關稅戰 | FOCUS | 「恩赦」對象揭盅倒數，中國「奉陪到底」非無因新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 | 蘋果擬改從印度出貨惟股價照跌，相關概念股彈唔起仍未可吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 暴跌日嚇走炒作DS外資 邊一類股份係抗跌之選？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

香港轉廢為材官產學研新思路︰四電一腦回收、環保署園林廢物升級再造及理大研發環保再造磚
人氣文章

Shopping What’s On

唔使買黃牛！啟德SOGO累積消費滿$3,000，即可換購謝霆鋒演唱會$1,380門票2張！
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

貴州大食遊
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家艾莉斯亞．夸德大館個展「彼托邦」：希望僅是依賴著「可以」和「幾乎」的概念而存在
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

專訪雕塑家潘星瑋：聯乘Rimowa Art of Specialties計劃，探索環境、創作與人的流動旅程
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《三命》那份蛋治不只是蛋治，是故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球10日內發生10次地震！專家提醒：前往日本2地方要特別留意
人氣文章
台灣地震中心前主任：緬甸7.9地震能量等同177顆原子彈！未來幾星期台灣或發生6.4級地震
人氣文章
來自各方的祝福
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2025 13:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2025 13:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2025 13:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/04/2025 13:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS08/04/2025
關稅戰 | FOCUS | 「恩赦」對象揭盅倒數，中國「奉陪到底」非無因
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

台美「磐石」被徹底粉碎

08/04/2025 07:30

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處