開市Go | 美通脹意外降溫，特朗普再增小額包裹稅率留意阿里

要聞盤點

1、美股三大指數收市大跌，道指下跌逾1000點，納指下跌逾4%。市場擔心特朗普政府的貿易政策反復無常，投資者疑慮美股尚未走出困境，美國經濟有可能陷入衰退。道指收市跌1014點，或2.50%，報39593點；標普跌188點，或3.46%，報5268點；納指跌737點，或4.31%，報16387點。金龍中國指數下跌1.1%，百勝中國和看准對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分跌570點。

2、美國白宮證實，華府針對中國的關稅稅率實際已達145%，包括早前開徵的20%芬太尼相關關稅。此外，從5月2日起，對中國的小額包裹關稅稅率將從計劃的90%提高至120%。

3、美國通脹率在關稅衝擊前意外降溫。3月整體CPI按年增幅從2月的2.8%放慢至2.4%，低於預期的2.5%；按月下跌0.1%，與預期升0.1%背道而馳，創近五年來首次環比下降。

4、美國眾議院通過預算計劃，特朗普的減稅政策和提高債務上限的行動獲得進一步進展。

5、美國勞工部數據顯示，上周新領失業救濟人數為22.3萬人，按周增加4000人，符合市場預期；前值修訂為21.9萬人。同時，上周新領失業救濟人數4周均值仍為22.3萬人，按周持平。

6、中國外匯管理局官員發文表示，中國經濟基本面和外匯市場韌性較強，人民幣匯率保持適當彈性，能夠有序釋放壓力。

7、中國宣布將減少荷里活影片的進口數量，以反擊特朗普政府的對華關稅行動。

8、據港媒報導，歐盟領導人計劃於7月訪問北京，與中國國家主席習近平舉行峰會。同時，歐盟貿易專員謝夫喬維奇在過去24小時內與中國商務部部長王文濤通話，雙方同意設立最低價格模式，取代關稅作為中國電動車進口限制的機制。

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