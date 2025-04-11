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美股 | 對華稅戰再升級，美股漲勢曇花一現，道指又瀉逾千點

11/04/2025

美股 | 對華稅戰再升級，美股漲勢曇花一現，道指又瀉逾千點

 

　　白宮宣布對中國進口商品加徵的關稅總稅率已達145%，市場愈發擔憂若中美貿易戰進一步升級，將對全球經濟成長造成持久損害。市場由此前白宮暫停75國關稅的興奮，迅速轉為不安。

 

　　儘管特朗普聲稱即將就關稅達成首份協議，美股三大指數周四（10日）收市仍大跌，道指下跌逾1000點，納指下跌逾4%。

 

　　道指收市跌1014.79點，或2.5%，報39593.66點；標普500指數跌188.85點，或3.46%，報5268.05點；納指跌737.66點，或4.31%，報16387.31點。

 

　　道指日內一度最多下跌2180點，低見38427點；標指一度下挫6.26%，納指最多跌7.19%。特斯拉收市跌7.3%，英偉達跌5.9%，蘋果跌4.2%，Meta跌6.7%，亞馬遜跌5.2%。

 

美匯跌穿101關口

 

　　美匯指數下跌2.13%，跌穿101關口，100.713，創下近6個月以來新低。美元兌日圓延續近期弱勢，日內跌2.12%，報144.551。市場預期日本央行將進一步加息。歐元兌美元在美國關稅政策引發貿易緊張局勢加劇的背景下，今日再度走高，上升2.68%，報1.12377，創2023年7月以來新高。

 

　　市場湧向黃金避險，美國對中國加徵關稅145%，對其他國家的關稅則暫緩90天，令中美貿易戰升級。紐約期金升3.73%，報每盎司3194.35美元。

 

　　油價持續下跌，因最大進口國中國通脹數據疲弱。紐約期油跌3.51%，報每桶59.65美元；布蘭特期油跌3.23%，報每桶63.36美元。

 

撰文：經濟通國金組

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