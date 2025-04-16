開市Go | 美啟關鍵礦產進口調查，金價破頂，快手AI迭代

要聞盤點

1、美股三大指數收市微跌，特朗普政府宣布對晶片、電子產品進口展開調查，為徵收新關稅鋪路。道指收市報跌155.83點，或0.38%，報40368.96點；標普500指數跌9.34點，或0.17%，報5396.63點；納指跌8.32點，或0.05%，報16823.17點。納斯達克中國金龍指數下跌0.5%

2、中國日內公布第一季GDP，料成長5.2%；3月社會消費品零售額料創去年10月以來最快增速。

3、美國啟動對稀土、鈾等關鍵礦產進口調查，同時要求英偉達對華出口H20晶片前須獲得許可證；美國總統特朗普再次敦促北京主動平息貿易戰。

4、《彭博》指中國已要求境內航空公司暫停接收波音飛機交付，航司停止從美國公司購買飛機相關零組件和設備。

5、美國和歐盟的貿易談判據報進展甚微，歐方預計白宮將維持大部分關稅不變

6、美銀調查顯示，基金經理對經濟前景的悲觀程度創30年之最，但這一點還未完全體現在資產配置中，預計美股後市可能還會進一步下跌；高盛預計，遊客減少和美國貨被抵制可能導致今年美國GDP損失近900億美元

6、據報OpenAI擬開發類自家社交媒體平台，對標X平台

7、寧德時代(深:300750)2024年權益分派實施，現金分紅總額為199.76億元

8、香港政府宣布香港郵政由即日起暫停接收寄往美國、內載貨品的平郵郵件。

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