黃金周 | 金沙績差遭大行降目標股價反飆半成，五一臨近濠賭股可跟炒一轉？

金沙中國(01928)最近公布了業績，首季經調整物業EBITDA按年跌12%至5.35億美元，淨收入跌32%至約2億美元，績後遭多間大行下調目標價，指其季績未達預期，不過今早(25日)股價卻最多飆逾半成，其他濠賭股亦全線上升，可能是因五一黃金周臨近，市場借勢炒作。近日有澳門旅遊業人士指復活節假期日均旅客量達13萬遠超預期，寄望五一黃金周客量更勝一籌，惟有大行指今年「五一」澳門酒店平均每日房價較農曆新年跌14%，濠賭股是否仍可跟炒一轉，應揀買哪一隻？

（金沙中國網頁截圖）

金沙首季經調整物業EBITDA按年跌12% 淨收入跌32%

金沙中國控股股東Las Vegas Sands Corp 公布截至今年3月底止首季業績，金沙中國根據美國公認會計原則，錄得淨收益額17億美元，按年減少5.7%，淨收入為2.02億美元，按年跌32%；經調整物業EBITDA為5.35億美元，按年跌12.3%。影響盈利因素包括，期內經扣除資本化金額後的利息開支為1.74億美元，而去年同季則為1.82億美元；首季的加權平均借貸成本為4.9%，較去年同期下跌0.1個百分點；第一季的資本開支合共為3.79億美元，包括於澳門1.97億美元的建造、發展及維修活動等。



LVS主席兼行政總裁戈德斯坦(Robert G. Goldstein)表示，於季內公司繼續執行策略目標，隨著於澳門及新加坡兩地實行資本投資項目，公司仍熱切期待未來年度於兩地市場迎來領先同業的增長機會。儘管澳門市場增長在目前環境下放緩，公司數十年間承諾就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力及支持其發展為世界商務及休閒旅遊中心作出的投資，令公司在未來增長方面佔優。此外，公司的財政實力及領先同業的現金流量繼續支持在澳門及新加坡兩地的持續投資及資本開支項目。另LVS有意繼續其股份回購計劃，目標是將其於金沙中國的持股量增至74.9%。

麥格理：金沙季績未達預期 降目標價至20.9元



麥格理發表研報指，金沙2025財年第一季業績未達預期，當中淨收入按年下降5.6%，該行預期為下跌1.6%；總博彩收入為16.09億美元，低於該行預估的16.34億美元；經調整物業EBITDA為5.35億美元，比該行預估的5.834億美元低8%；混合經調整物業EBITDA利潤率按年下降2.4個百分點至31.3%，低於該行預測的32.7%。該行將金沙2025至2027財年淨利潤預測分別下調8.2%、4.7%及4.6%，主要考慮到博彩收入及經調整EBITDA利潤率預測降低，將目標價由22.2元下調至20.9元，予「跑贏大市」評級。

高盛則指，金沙首季業績表現符合預期，EBITDA錄5.35億美元，處於市場預測區間的下限，計及貴賓廳贏率調整後EBITDA按季下跌8%至5.45億美元，同樣符合預期。計及年初至今博彩收入的市場份額趨勢，高盛將金沙2025至2027財年EBITDA預測下調7%，目標價由24元下調至21.2元，認為金沙年初至今股價表現疲弱是由於其博彩收入和市場份額表現欠佳，維持「買入」評級。

滙豐研究：業績提升需時利潤率或受壓 降目標價至16元



滙豐環球研究指，金沙2025財年第一季物業EBITDA較市場預測低4%，收入及利潤率均低於預期。威尼斯人是導致金沙未達預期的原因之一，其EBITDA按季及按年均錄得下降。雖然金沙旗下倫敦人酒店於4月全面開業，趕上五一黃金周增加供應，不過鑑於宏觀環境不確定及高端大眾市場競爭激烈，業績提升可能需時。預計金沙將加大營銷力度，加上員工成本上升，利潤率可能面臨壓力。基於2025財年首季低於預期的表現，將其2025至2026財年EBITDA預測下調10%至13%，預計EBITDA按年增長僅在第四季轉正，將其目標價由19元降至16元，維持「持有」評級。

中信里昂稱，金沙首季經調整EBITDA按季下降8%至5.45億美元，符合彭博預期，但較該行預測為低，首季收入市佔率按季下跌10.7個百分點至22.8%，主要受澳門威尼斯人業績拖累。澳門倫敦人二期現已全面營運，整體酒店客房量增至10800間，較首季水平增加17至19%，予未來12個月目標價18.7元及「優於大市」評級。

澳門復活節假期日均旅客量達13萬 旅業冀「五一」更勝一籌

據《澳門日報》報道，一連四天復活節假期周一(21日)結束，有澳門旅遊業者表示假期日均旅客量13萬遠超預期，較去年同期顯著增長。今個假期旅客分布比例向好，願意入區是「好開始」，多少可促進社區經濟，寄望五一黃金周客量更勝一籌。

澳門旅遊業議會會長胡景光表示，今個復活節假期，旅客熱衷在各區探尋美食、「打卡」遊玩，帶動社區消費。受經濟形勢影響，港客和內地旅客的消費趨保守，但只要有客流，社區經濟就可運轉起來。

大摩：「五一」澳門平均房價較春節跌14% 行業暫缺催化劑



不過，摩根士丹利近日發表研報指，根據渠道數據，發現澳門今年五一黃金周酒店平均每日房價較農曆新年期間低14%，與2024年五一黃金周相比亦低2%，目前入住率與2025年農曆新年期間比較下降5個百分點，但較去年同期上升了4個百分點。



個別表現方面，大摩指，銀娛(00027)旗下的銀河酒店和澳門大倉酒店期內平均每日房價和入住率均按季下降，而金沙旗下的倫敦人酒店入住率雖下降，平均每日房價則有所上升。整體而言，預期今年五一黃金周表現較弱，加上目前行業缺乏催化劑，預料一眾濠賭股第二季表現疲弱可能會令全年盈利預測下調。

摩通料澳門4月賭收持平 美高梅盈利具韌性籲增持

摩通近日發表的研報則指，澳門4月至今賭收穩定，首21天博彩總收入(GGR)130億澳門元，即日均6.19億澳門元，按月暫時持平，略好於通常的季節性表現及該行預期。該行預測，4月博彩總收入將按年基本持平，與首季趨勢大致一致。



該行指，持續的盈利風險及較低估值或限制濠賭股板塊表現，直到市場預期獲重整。因此，維持對濠賭股看法具「選擇性」，於3至6個月短期內操作保持防守性，當中建議做好美高梅中國(02282)，因首季盈利具韌性，予目標價13元及「增持」評級；做淡澳博(00880)及新濠國際(00200)，以對沖行業基本面不確定性，因其估值相對較高且缺乏現金回報。此外，偏好銀娛而非金沙，因考慮兩者相對價值及中期增長預期。

黃偉豪：消費模式轉變人流旺未必有助賭收 惟金沙銀娛仍可吼位吸

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，不太建議只因五一黃金周炒作濠賭股，雖然大市短期氣氛有些改善，帶動濠賭股此類過去股價比較低殘的股份有些反彈，但「五一」年年都有，不算甚麼特別可炒作因素，加上過去有些假期澳門人流雖旺，但以非博彩元素較多，對賭收是否有很大幫助要再觀望。而當賭收表現不算特別強時，對賭股不會有很大刺激，始終非博彩類業務相比博彩類對其估值扣減較多，暫對賭股看法偏向中性，純粹隨著大市反彈有些炒作條件。

黃偉豪續指，如果真的要吼濠賭股，仍是留意兩隻龍頭金沙和銀娛，它們除是行業龍頭外，於中場相關業務佔比都較多，可能會受惠人流旺，其中銀娛財務狀況更較為穩健，惟宜待其回至28元以下才部署，短期可以26元止蝕，首輪反彈先看30.2元以上，之後再推高目標。至於金沙短線要看能否升穿20天線約14.3元，若未能突破，待其回至13.5元以下才部署會較好，到時可以12.2元止蝕，先以15.5元為目標。

金沙半日升4.85%收報14.26元，成交2.37億元。其他濠賭股亦造好，銀娛升2.13%報28.75元，美高梅升2.23%報10.1元，永利澳門(01128)升2.13%報5.28元，澳博升3.23%報2.24元，新濠升8.94%報3.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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