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關稅戰 | 廖錦興：香港企業面對關稅戰的危與機

02/05/2025

　　《青工俠說》春去夏至，霎眼間2025年走過了三分之一。對工業界而言，今年充滿挑戰和機遇。根據國家公布的整體數據，第一季度有不錯的成績。然而，當美國特朗普總統發起關稅戰，震動全球，這種政策的不確定性和朝令夕改，使中港兩地的廠商無所適從。縱然中美因狂人總統而貿易脫勾，這種局面將不會持續太久。美國採取「傷人八百，自傷一千」的激進行為，不僅令美國貿易夥伴大失預算，美國本土更一片混亂，猶如禁運的關稅政策帶來的後遺症將陸續湧現。

 

　　首先，美國本土進口商面臨困境，陸續運抵美國的貨物亦面臨徵收關稅或滯留的困境。預計此期間，將會出現供應斷鏈、訴訟，甚至引發全球性經濟衰退的負面新聞。隨後的通脹和物資短缺問題，必將直接影響美國本土經濟和民生。

 

　　筆者認為，關稅戰、貿易戰必然重挫環球經濟，短期痛楚和困難無可避免，但「危」中必有「機」，有以下幾點看法：

 

　　一）特朗普的關稅戰，利用本身強大的影響力，迫使各國靠邊站，其「順我者昌，逆我者亡」的做法，令欠缺話語權的國家屈服。但傳統歐洲盟友和地緣政治中立國家亦會看在眼裏，有「伴君如伴虎」之感，將改變自俄烏戰爭以來的歐美關係。

 

　　二）關稅戰是貿易戰的延續篇。中國作為美國終極針對的國家，已建立起強大的經濟基礎，無論是科技創新、基礎建設、產業發展已達到前沿水平，加上穩定的政治體制，並從整體角度維護國家安全，此次關稅戰的衝擊，正是國家實現跨越性的調整和進步的動力。外來的制裁和脅迫，將進一步推進在人工智能、新質生產力、前沿科技等的發展步伐。

 

　　三）以往中國出口頗依賴歐美市場。自地緣政治風險出現，國家已陸續開拓新市場，如「一帶一路」沿線國家、中非合作、東盟契機等。此次關稅衝擊，將促使國家全力發展新賽道，加強上述新盟友多邊經貿關係。

 

　　四）作為全球人口大國，14億人的市場不僅成為國家經濟的定海神針，還可開放給全球的友好國家。國家多年來輸出基建技術、協助發展中國家的民生和經濟。相信在「十五五」規劃中，可實踐人類命運共同體的偉大構想。

 

關稅戰 | 廖錦興：香港企業面對關稅戰的危與機

香港企業應憑著自身優勢積極部署，迎接新秩序和機遇。(iStock)

 

　　國家對於美國的單邊和霸權主義，利用脅迫來打壓別國以獲取利益的目的，已明確表示「不會跪低」。關稅戰必然對全球經濟產生負面影響。誠然，企業面對大環境經濟困難，最重要是保持鎮定，並憑著自身優勢，積極部署，迎接新秩序和機遇。

 

　　早前，筆者出席香港工業總會與香港財政司司長陳茂波的理事會晚宴。與會者對千億財赤和關稅戰影響十分關注。陳司長就《財政預算案2025-26》分享各項工業相關政策，並強調政府的優先要務涵蓋四大範疇：促進創新科技發展、推進北部都會區項目、加強香港作為全球金融樞紐的角色，以及維持公共財政穩健。

 

　　值得一提，在討論「三個中心、一個高地」（即國際金融、航運、貿易中心；國際高端人才集聚高地）策略時，陳茂波重申香港作為國際金融中心，正計劃完善股票市場、發展黃金及大宗商品市場，以及為基金和單一家族辦公室推出稅務優惠。而司長亦介紹了政府在創新科技以及吸引人才和資本方面的措施，冀望香港的金融環境能加速向高質量發展。

 

　　香港企業應加快進行升級增值的計劃，如因應東盟地區的發展潛力，積極研究就設立東南亞生產線和供應鏈進行的可行性；內部系統流程全面調整規劃，配合公司未來的新方向；以及不斷完善可持續發展的綠色項目等。期望香港工業界以創新思維，革新變舊，同心協力砥礪前行，迎接新機遇。

 

香港青年工業家協會榮譽會長　廖錦興

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