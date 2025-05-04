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一周部署 | 關稅戰下齊受壓中美談判勢難免，內地4月出口見真章

04/05/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

中方釋善意，中美關稅談判或現轉機

 

　　中國商務部新聞發言人近日就中美經貿對話磋商情況表示，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此中方正在進行評估。對比之前一再否認正與美方就關稅問題進行會談，中方在態度明顯有變得正面。除了語氣上的轉變，中方同樣採取實際行動，對多種美國產品包括晶片，藥品等排除於關稅之外，為兩國關稅談判創造友好氣氛。

 

　　近期美國積極與印度，日本和韓國等國就關稅問題進行談判，雖然最終談判結果尚未敲定，但總統特朗普和財長貝森特等先後表示與上述國家的談判順利，很快便能達成協議。雖然這只是美方作為向中方施壓的手法，無可否認，一旦這些國家與美方順利敲定關稅協議，將為中方增添壓力，使中方團結其他國家共同對美國施壓的可能性降低。儘管中美雙方在展開談判前，仍會擺出各種姿態以爭取自己籌碼。但雙方都明白，關稅戰持續下去對兩國都不利。因此，預料雙方將會很快展開實質性的關稅談判。

 

美國首季GDP萎縮，關稅戰影響全方位

 

　　美國近期公布的一連串數據均令市場失望，首季度國內生產總值(GDP)按季年率初值收縮0.3%，是2022年第2季以來首次收縮，差於市場預期的增長0.3%。首季消費者開支增長由4%大幅減慢至1.8%；最終銷售轉跌2.5%，前一季升3.3%。不過，首季經濟與關稅戰的關聯度不大，除了3月因為擔心關稅戰而加速進口，造成貿赤急增之外，其他方面影響較輕微。

 

　　踏入第二季，預料關稅戰的負面影響將逐步浮現。早前公布的美國4月ISM製造業PMI出現5個月來最大萎縮，訂單疲軟且產出指標大幅下滑。在零售和服務業方面，隨著美國入口商和零售商的庫存不斷減少，加上美國對中港小額包裹關稅徵收120%稅項或每件100美元的政策於（5月2日）正式生效。原本受惠於小額豁免條款的中資網上銷售平台SHEIN及拼多多旗下Temu的一些商品價格近期上調四成至一倍，Temu從中國直接發貨的商品基本已經消失。種種跡象顯示，美國零售銷售將因關稅而受到衝擊。此外，農產品亦無可避免因為關稅戰影響而導致出口減少，因為中國是美國農產品最大買家之一。因此，如果維持目前高關稅，預料將對美國第二季度GDP帶來全方位打擊。

 

美國4月非農新增職位高於預期

 

　　美國4月非農業新增職位17.7萬個，高於市場預期的13萬個，但低於3月向下修訂後的18.5萬個。失業率則如預期維持在4.2%，表明勞動力市場相對穩定。由於美國早前公布的3月份JOLTs職位空缺減至719萬，低於預期。加上最新初次申請失業金人數升至24.1萬人，高於市場預期及前值修訂後相同的22.3萬人。因此，市場對4月非農職位本不看好。最新4月非農數據僅管按月下滑，但仍好過預期，與3月數據比較相差也不太遠，為暫緩減息提供一些理據。或者總統特朗普亦有同感，於是在數據公布後，馬上先發制人，再次在社交平台發文，呼籲聯儲局減息。特朗普之所以一再向聯儲局施壓，因為他清楚關稅戰對美國經濟的破壞力，希望減息為美國創造有利的投資環境，但卻漠視通脹的潛在威脅，預料鮑威爾不會因此被嚇倒。較大機會要等待月中公布的4月CPI數據才能決定利率去向。

 

中國4月出口數據初見關稅戰威力

 

　　內地將於周五（9日）公布4月進出口數據，這是美國發起關稅戰後的第一個月進出口數據，預料內地出口受美國關稅戰衝擊的程度將首次顯現。根據中國海關總署公布，內地3月出口以美元計按年增長12.4%，高於預期，並創5個月以來最快增速。但分析指，三月份內地出口數據之所以表現強勁，主要反映部分外貿企業及美國買家，在美國4月2日發布「對等關稅」政策前，加快發貨以降低貿易不確定性。因此，預料4月份商品輸美將錄得大幅下降。

 

　　由於美國是中國的最大貿易順差國，在美國的「對等關稅」政策實施後，預料4月份內地對美出口金額及貿易順差將大幅下降。不過，內地亦可能透過對其他主要市場如東盟，歐盟，日韓和中東等增加出口，來舒緩對美國出口急降的衝擊，使整體的出口下降幅度縮小。不過，其他市場已有警惕。例如歐盟，因為擔心中國產品湧入，在上月成立「進口監控小組」應對；印度和越南上月對中國進口鋼材加徵關稅。因此，內地對其他市場的出口增量預料難持久。解鈴還須繫鈴人！中美談判是唯一可以走出目前困局的方法。美國市場關乎中國每年五千多億美元的出口產品，以及三千多億美元的貿易順差。貿易順差下降將直接影響其對第二季度GDP的增長表現。因此，雙方有必要調整心態，儘快展開關稅談判，以將關稅戰的衝擊降至最低。否則，影響的不單止是經濟，還有對資本市場的信心。

 

一周部署 | 關稅戰下齊受壓中美談判勢難免，內地4月出口見真章

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 關稅戰下齊受壓中美談判勢難免，內地4月出口見真章

 

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