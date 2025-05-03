美股收盤 | 非農數據勝預期，標指創20年來最長連升紀錄

美股收高，道指與標普500指數連續第九個交易日上升，其中標指更創下自2004年以來最長連升紀錄。美國4月非農就業數據超出預期，失業率符合預期；貿易局勢亦稍為緩和，中國稱正評估與美國進行貿易談判的可能性，推動三大指數收市報升。

道指早段升逾600點，標指更收復4月2日公布對等關稅措施後的跌幅，一度升1.72%；納指亦曾升1.91%。道指收市升564.47點，或1.39%，報41317.43點；標普500指數升82.53點，或1.47%，報5686.67點；納指升266.99點，或1.51%，報17977.73點。

蘋果(US.AAPL)績後捱沽，收市跌3.7%；亞馬遜(US.AMZN)稱業績將受關稅影響，盤中一度下跌2%，收市微跌0.1%。半導體及晶片股造好，英偉達(US.NVDA)升2.6%，英特爾(US.INTC)升3.2%，台積電(US.TSM)升3.8%，阿斯麥(US.ASML)升3.5%。特斯拉(US.TSLA)收市升2.4%。

總結本周表現，三大指數均連續第二周收高，標普500指數累升2.92%，道指升3%，納指升3.42%。

中國正評估與美國進行貿易談判的可能性，帶動道指及標指連升第九個交易日。(iStock)

美國4月非農業新增職位17.7萬個，高於市場預期的13萬個，失業率則如預期維持在4.2%，表明勞動力市場相對穩定。另外，美國3月工廠訂單按月升4.3%，略低於預期的4.5%，但較2月經修訂後的0.5%增速顯著加快，是去年7月以來最大升幅。

金價回升，油價承壓

美匯指數自周四高位99.65回落，日內下跌0.24%，報99.938。美元兌日圓延續跌勢，日內跌0.28%，報144.985。歐元兌美元升0.14%，報1.13064。

金價經過連日回調後，紐約期金日內升0.56%，報每盎司3240.84美元。

OPEC+提前召開產量會議，商討6月增產計劃，令油價承壓。紐約期油跌1.26%，報每桶58.49美元；布蘭特期油跌0.95%，報每桶61.55美元。

撰文：經濟通國金組

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