  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

車股走勢｜吉利私有化極氪，股份咩位吼？

08/05/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Iw9ucmpAgVs

 

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08428

漢諾佳池

0.600

異動股

02225

今海醫療科技

1.360

異動股

00535

金地商置

0.275

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.600
  • 02225 今海醫療科技
  • 1.360
  • 00535 金地商置
  • 0.275
  • 08017 捷利交易寶
  • 0.590
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.210
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 74.650
  • 目標︰$82.00
  • 01415 高偉電子
  • 22.100
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 9.380
  • 目標︰$10.30
  • 09999 網易－Ｓ
  • 165.900
  • 目標︰$160.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 485.800
  • 目標︰$522.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.400
  • 00700 騰訊控股
  • 498.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.500
  • 00005 滙豐控股
  • 86.350
  • 00388 香港交易所
  • 367.200
報章貼士
  • 03896 金山雲
  • 7.450
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 6.610
  • 目標︰$7.20
  • 06881 中國銀河
  • 7.440
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/05/2025 16:45  《盤後部署》H息大跌可能是股樓轉角信號，或可考慮入場

08/05/2025 16:12  恒指全日升84點收報22775，理想汽車升5%，康師傅跌半成

08/05/2025 12:36  【美國議息】本港三大發鈔行維持P不變，經絡料美國最快年中減息

08/05/2025 12:12  銀娛首季經調整EBITDA升16%至33億元，淨收益升6%

08/05/2025 12:03  保利置業(00119)4月合同銷售金額跌38%至35億人幣

08/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出７８﹒６６億元，買建行沽騰訊

08/05/2025 08:33  【大行炒Ｄ乜】摩通削藥明生物目標逾一成，高盛微降四大行目標

08/05/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７７１１，一年拆息較上日跌至１﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港匯見近一個月低位，拆息全線跌創逾兩年半新低新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美息不變鮑叔企硬拒減息，地產股銀行股偏軟可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 金價高企買賣皆旺，涂國彬：買實金最直接ETF操作簡單新文章
品味生活
生活
人氣文章

鬆一鬆．通通

【溫暖照片】攝影師鏡頭下 記錄了世間最美好的瞬間
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜美儲局料續按兵不動 美股後市有何去向？續留意鮑威爾言論？中國4月貿易帳前瞻！
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國地方選舉：極右改革黨支持率飆升，會否衝擊港人移民？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

羅拔迪尼路新戲《黑道中人》：罕有Souvenir Shirt古著現身大銀幕！體驗半世紀時尚演變進程 1
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

舊藏便一定是真品？錯金銀青銅鼎流拍，其圖案不見於其他錯金銀傳世品？
人氣文章

Beauty

SOGO感謝祭2025護膚美妝優惠合集：入手Prada、Charlotte Tilbury人氣皇牌彩妝！Clé de Peau護膚套裝低至半價！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
TVB童星兼韓國前女團成員一氧化碳中毒送醫，詳解中毒原因與最新狀況新文章
人氣文章
26歲女食麻辣火鍋後喉嚨痛、呼吸困難，10分鐘內不幸身亡，醫生揭示致命原因 新文章
人氣文章
醫生警告：9種常見「健康」飲品多喝反而傷身，恐導致脂肪肝與糖尿病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2025 17:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2025 17:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/05/2025
港匯見近一個月低位，拆息全線跌創逾兩年半新低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普賣關子，稱日內與某大國簽貿協，紐時爆料是英...

08/05/2025 13:46

關稅戰

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處