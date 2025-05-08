車股走勢｜吉利私有化極氪，股份咩位吼？
08/05/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2025 17:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2025 16:40
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|財經熱話08/05/2025
港匯見近一個月低位，拆息全線跌創逾兩年半新低
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