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比特幣 | 比特幣再企十萬大關，分析師質疑15萬目標或太保守

09/05/2025

比特幣 | 比特幣再企十萬大關，分析師質疑15萬目標或太保守

 

　　比特幣（BTC）自2月初以來突破10萬美元關口，盤中最高觸及101350美元，創下近三個月新高。此輪漲勢引發市場熱烈討論，部分分析師質疑，此前機構預測的12萬至15萬美元年度目標「過於保守」，而技術指標顯示，若突破關鍵阻力位，比特幣或將開啟新一輪加速行情。

 

　　據業內人士分析，本次突破主要受三大因素驅動。其中包括，4月以來比特幣ETF單周淨流入規模達23億美元，創2024年1月上市以來新高，貝萊德（BlackRock）旗下IBIT產品持倉量更首度突破30萬枚BTC；聯儲局主席鮑威爾曾暗示可能提前結束縮表，美元指數回落至100下方，提振風險資產估值；比特幣區塊獎勵減半效應顯現：4月20日完成第四次減半後，礦工日拋售量從減半前的每日約900枚BTC降至不足300枚，供應壓力驟減。

 

　　華爾街知名分析機構Bernstein在最新報告中指出，比特幣礦業整合加速，加上Runes協議推動鏈上手續費收入占比提升至40%，礦工營運模式轉型將進一步強化價格支撐。該機構將年底目標價從15萬美元上修至18萬美元，並預測2026年有望挑戰25萬美元。

 

　　鏈上數據公司Glassnode分析，持倉超過1年的「長期持有者」控制流通供應量的76%，較2024年同期增長12個百分點，顯示籌碼穩定性提升。由此推斷，此次比特幣突破10萬美元耗時約三個月，相較2024年首度觸及該價位後的「閃崩」走勢更顯穩健。

 

撰文：經濟通市場組

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