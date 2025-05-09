晶片股業績｜中芯績後急挫，可以趁跌買？
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2025 21:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/05/2025 16:40
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