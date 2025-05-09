港股 | 午市前瞻 | 關稅戰談判料正面恒指難跌太多 中芯仍有大調整空間

美國總統特朗普表示本周末與中國展開的貿易談判有望取得進展，另外，據《紐約郵報》報道，特朗普或考慮將部分中國商品關稅降至50%。但港股連升六日後疲態已現，恒指今早高開數十點，但盤中走勢反覆，半日報22777，升1點或不足0.1%，主板成交逾967億元。恒生中國企業指數報8278，跌21點或0.3%。恒生科技指數報5144，跌83點或1.6%。

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龔偉廷：美方釋出善意有利中方回應，恒指回調空間不大

美國總統特朗普終成功在關稅談判上取得進展，與英國達成易協議，為周末與中國的首次會面打下良好憧憬，隔晚美股報升兼比特幣重上10萬美元大關。港股23000前有爭持壓力，半日有升有跌，午休前微升1點。華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，預期本周末的中美談判內容會傾向正面，特朗普已預告大有可能將對中國加徵關稅大減至約50%，釋出善意後預期中方亦不會無動於衷。

雖然成果可能會未及市場預期，但龔偉廷認為目前恒指已難有太大回調空間，因為中國剛推出減息降準，伴隨一攬子政策，預期內地有意維持政策利好形勢，加上近期美元偏弱走勢，大市走勢不會太淡。他解釋，近期好消息出盡的確會引來回吐，但估計最壞亦不會跌穿22000，料於22200至22300會覓得支持然後回升。他又補充，據高盛分析認為目前美元仍被高估約16%，在美元仍有調整空間下，內地實際同樣具有一定的降準空間，整體政策利好預期偏好。

中美和談反而不利中芯，短線不宜冒進撈底

中芯(00981)公布首季純利按年增1.6倍至1.88億美元，但仍低過預期的2.18億美元，加上第二季收入指引料將按季下降4%至6%，股價半日跌近7%成最差表現藍籌。近期傳出特朗普有意放寬晶片出口中國，龔偉廷坦言消息將不利中芯前景，市場早前憧憬中芯有望成為美國晶片的替代品，但若放寬出口後將削弱中芯競爭力，因此在消息面與基本面上都不建議現價撈底中芯，預料股價仍會有一輪調整，35元都未必有支持。但中線而言，他不建議對中芯過份看淡，始終中國一直著力自研晶片方面，假如美國願意放寬晶片出口，亦會刺激中芯提升研發實力，故可以維持對中芯觀望。

中芯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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