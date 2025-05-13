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開市Go | 中美元首擬通話，長和回應港口爭議，蘋果新機或加價

13/05/2025

要聞盤點

 

1、美股周一（12日）大幅收高，道指大升超過1100點，三大指數齊創近期最大單日升幅，反彈主要受中美經貿會談取得突破性進展的推動。道指高開649點後，最多升1168點，高見42418點；標指曾升3.28%，納指一度抽升4.36%；道指收市大升1160.72點，或2.81%，報42410.10點；標普500指數升184.28點，或3.26%，報5844.19點；納指升779.43點，或4.35%，報18,708.34點；金龍中國指數升381點；日經期貨截至上午7時59分跌180點。

 

2、美國總統特朗普宣稱中國在談判中同意取消所有非關稅壁壘，據稱其可能在本周末與中國國家主席習近平通話。若談判在未來90日內未能達成協議，關稅可能會大幅上調，但幅度不會超過145%。

 

3、特朗普稱考慮本周親自參與俄烏領導人普京與澤連斯基在土耳其進行的會談。據悉，歐洲計劃等待俄烏談判後再考慮加大對俄羅斯施壓。

 

4、美國總統特朗普與蘋果CEO庫克通話，據報今年稍後時間發布的新款iPhone可能加價。另外，蘋果亦計劃開發一項由AI驅動的電池管理模式，延長iPhone電池壽命。

 

5、美國4月關稅收入按年上升130%，創至少十年來單月最高紀錄。

 

6、據報中國不太可能完全取消對稀土的出口限制，但可能放寬對美國稀土買家的許可證審批。

 

7、寧德時代(03750)首日獲券商借出逾517億元孖展額，即公開發售超購逾21倍，另外，消息指其國際配售半日已錄足額認購。

 

8、長和(00001)公開回應巴拿馬在內的港口交易爭議，稱「此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。」

 

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